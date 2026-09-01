Trabajadores suteymistas de Naucalpan reciben ropa de trabajo

“Gobierno de territorio y no de escritorio”

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- El secretario general del SUTEyM Sección Naucalpan, Doctor en Derecho Tomás Palomares Parra, y el gobierno municipal que encabeza el alcalde Isaac Montoya Márquez realizaron de manera formal la entrega de ropa de trabajo a los agremiados de este sindicato bajo el programa» Gobierno de Territorio y no de escritorio”.

El objetivo de este acto es dignificar las condiciones laborales del personal operativo que atiende diariamente a las comunidades del municipio. El equipamiento otorgado a la base trabajadora abarca prendas de protección, calzado especializado y accesorios para diferentes áreas.

Se precisó que el presente proyecto tiene como objetivo principal la recolección de desechos urbanos, traslado, así como tratamiento y disposición final de residuos sólidos; luminarias y reparación, calles, áreas verdes y recreativas, parques, jardines, su equipamiento, y mantenimiento de árboles, entre otros servicios.

Acompañado del asesor general Erick Palomares Parra y el comité seccional en pleno, el líder suteymista reconoció la entrega de ropa es una prestación que los identifica como servidores públicos sindicalizados de este municipio, además de que es una herramienta que les permite desarrollar su trabajo de manera cotidiana, prestando un servicio a la sociedad que es a la que se deben.

Por otro lado, dijo que la credencial los hace parte de la organización a la que orgullosamente pertenecen que es el SUTEyM. Tomás Palomares agradeció al secretario estatal, Herminio Cahue Calderón, el arduo trabajo que desarrolla frente al SUTEyM y comoello muestra el esfuerzo encaminado a credencializar a toda la base de servidores públicos.

Tomás Palomares, agradeció al alcalde,Isaac Montoya, la entrega de esta prestación, y cumplirle a la clase trabajadora.

“Presidente, ten la seguridad de que cada prestación otorgada a mis compañeros sindicalizados es aprovechada de la mejor manera, en este caso, la ropa, la cual servirá para complementar los servicios que se prestan a la comunidad, y que estoy cierto, contribuyen a la construcción de la Ciudad, Naucalpan”, concluyó.