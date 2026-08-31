Pumas de la FES Acatlán están listos para temporada de Liga Mayor 2026

Presentación de los felinos

Por Eglé Lanz

Naucalpan, Méx.- Los Pumas de la FES Acatlán están completamente listos para rugir con fuerza y dejar el alma en el emparrillado. La emoción de la comunidad acatleca está a tope para el arranque de la temporada de Liga Mayor 2026 de la Onefa.

Ante la presentación a medios de comunicación de los felinos, el lema de orgullo universitario, la escuadra auriazul ha cerrado filas tras una intensa pretemporada. El equipo arrancará de manera oficial su aventura en la temporada regular el próximo sábado 5 de septiembre enfrentando a los Búhos.

En el auditorio «Javier Barros Sierra», el equipo de fútbol americano de los Pumas FES Acatlán realizó de manera oficial la presentación de su staff de coacheo y su plantel con miras a encarar la temporada 2026 de la Liga Mayor de la Onefa.

Tras su descenso de los 14 grandes en la campaña anterior, la escuadra acatleca se reestructura para competir con garra en la Conferencia Nacional con el compromiso de volver a los planos más altos del futbol americano estudiantil en México.

Acompañados de familiares y amigos, los jugadores en voz del jugador con el jersey número 34 se comprometieron a dar lo mejor de sí para regresar a los 14 grandes en esta temporada.