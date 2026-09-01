Festeja gobierno de Naucalpan a los papás con rifa de vehículos

Naucalpan, Méx.- Ante más de 5 mil naucalpenses, se llevó a cabo el evento “Un Impulso para Papá”, en el que se reconoció el esfuerzo, dedicación y responsabilidad de los padres de familia con la rifa de dos automóviles y una camioneta, además de 10 pantallas. El festejo fue encabezado por el alcalde Isaac Montoya y la presidenta del DIF, Adriana G. Escobar, quienes destacaron la importancia de reconocer a los padres que todos los días trabajan y se esfuerzan por sacar adelante a sus familias.