LCDLFMx lidera la audiencia dominical con más de 11.9 millones de personas

La Casa de Los Famosos México arrasa en domingo

La quinta Gala de Eliminación se colocó como la emisión más vista de la programación del domingo y superó a su competencia por más de 38%, de acuerdo con datos difundidos por TelevisaUnivision con base en ACAM.

La Casa de los Famosos México volvió a colocarse en el centro de la conversación televisiva. La quinta Gala de Eliminación de la temporada alcanzó a más de 11.9 millones de personas y se ubicó como la emisión más vista de la programación dominical, de acuerdo con datos de la ACAM difundidos por TelevisaUnivision.

Durante la gala, el público decidió con sus votos la salida de Luis Chaparro, quien se convirtió en el quinto eliminado de la nueva temporada. La transmisión, además, superó a su competencia por más de 38%, consolidando el interés que el reality mantiene entre la audiencia.

El formato reúne a un grupo de celebridades que conviven las 24 horas del día, los siete días de la semana, completamente aisladas del exterior y bajo la mirada permanente de las cámaras, una dinámica que convierte cada alianza, diferencia y decisión en parte de la historia del programa.

UN FENÓMENO QUE SE EXTIENDE A DISTINTAS PANTALLAS

La conducción de La Casa de los Famosos México está a cargo de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice en las emisiones de las estrellas y Canal 5. En la señal 24/7 de ViX, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff acompañan la cobertura del reality. Con estas cifras, el programa fortalece su presencia en la televisión dominical y mantiene la expectativa rumbo a las siguientes eliminaciones, mientras la convivencia dentro de la casa continúa generando momentos que alimentan la conversación entre sus seguidores.

Luis Chaparro se convirtió en el quinto eliminado de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.