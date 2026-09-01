Regresaron a las aulas 23.3 millones de alumnos de primaria y secundaria

Arranca ciclo escolar 2026-2027

La SSC de CDMX desplegó 15 mil policías para reforzar la vigilancia y agilizar la movilidad

Luego de seis semanas de vacaciones, más de 231 mil escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria y secundaria en todo el país recibieron a 23.3 millones de alumnos.

Muchos vuelven con la ilusión de ver a sus amigos, y otros a conocer su centro escolar con la ilusión de aprender cosas nuevas, explicaron alumnos antes de ingresar a las instalaciones educativas.

Tempranoxw, en Metrobús, Metro, colectivos, en moto, bicicleta o caminando hubo un desfile de uniformes y mochilas escolares, con la prisa de no llegar tarde.

Con los miles de niños y adolescentes que apresuraron el paso para no llegar tarde al primer día de clases del ciclo escolar 2026-2027, 1.2 millones de docentes también los esperaron con ilusión, “y un poco de nervios, porque no siempre continúas con el grupo de tu año anterior”, afirmó la maestra Mariana, que imparte tercero de primaria.

De acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), hoy volvieron a clases 3 millones 996 mil alumnos de preescolar, atendidos en 87 mil 655 escuelas en todo el territorio nacional.

Con ellos, 12 millones 838 mil estudiantes de primaria que asisten a 96 mil 267 planteles, y 6 millones 293 mil adolescentes que cursan su secundaria en 42 mil 975 centros escolares. A ellos se suman 5 millones 492 alumnos de bachillerato, atendidos por 423 mil 587 docentes.

Operativo de seguridad

Ante el retorno de millones de alumnos de educación básica y media superior de escuelas públicas y privadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó 15 mil policías para reforzar la vigilancia y agilizar la movilidad, como parte del operativo Regreso a Clases 2026-2027.

El operativo comenzará a las 6 horas y contará con la participación de elementos de las policías Sectorial, Bancaria e Industrial (PBI), Auxiliar (PA), de la Unidad de Seguridad Escolar, así como de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. El personal contará además con el apoyo de mil 410 vehículos oficiales y un helicóptero del Agrupamiento Cóndores, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve ambulancias, cuatro motoambulancias.

Asimismo una unidad de rescate del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), un helicóptero de los Cóndores realizará sobrevuelos de prevención y vigilancia.

Los patrullajes se reforzarán en las inmediaciones de los planteles, rutas de transporte público, Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y estaciones del Metro, Metrobús, Tren Ligero, Sistema de Transportes Eléctricos y Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Elementos de la Subsecretaría de Tránsito vigilarán que los automovilistas no se estacionen en lugares prohibidos, pasos peatonales, doble o triple fila y zonas escolares restringidas, a fin de evitar afectaciones a la circulación.

La SSC recomendó a la población anticipar sus tiempos de traslado, respetar los cruces peatonales y las señales de tránsito, además de reducir la velocidad en las inmediaciones de los planteles.

Avance o sigue el burocratismo

En este nuevo ciclo escolar, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) enfrenta una encrucijada: o avanza en la consolidación de sus ocho principios pedagógicos, como es identidad con México, honestidad, y cultura de la paz, o “se queda atrapada en las estructuras burocráticas del pasado”, afirman docentes, directores de educación básica y especialistas.

A cuatro años de la aplicación en las aulas de la Nueva Escuela Mexicana, maestros y directores enfrentarán la carga administrativa “que no permite un adecuado desempeño del trabajo pedagógico”, señala Lev Velázquez Barriga, doctor en pedagogía y profesor de telesecundaria.

Ejemplo de ello, agrega, son los protocolos escolares, “que se han convertido en una verdadera pesadilla, pues se debe registrar cada una de las incidencias que ocurren en las escuelas y con los alumnos”. Son reportes que deben entregar los 1.2 millones de docentes de formación básica en México.

Óscar Cortés Jiménez, profesor-investigador de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, considera que si bien en el actual ciclo escolar 2026-2027, la NEM tiene la “gran oportunidad, mediante sus ejes articuladores, de impulsar el análisis de la realidad mundial y nacional desde el aula”, también enfrenta el desafío de subsistir bajo el peso de la estructura burocrática de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual se ha convertido en un gran obstáculo para la NEM”.

Los especialistas coinciden en que, pese a los discursos oficiales sobre la autonomía del docente y el codiseño curricular, “se sigue pensando en un maestro operador, no en un profesional de la educación que piensa, y más grave aún, se mantiene una estructura vertical en la toma de decisiones”.

Además de la falta de “autocrítica” y de una “deficiente apropiación” de la NEM en las escuelas, subsisten desafíos como mantener boletas de calificaciones por materias y no por campos formativos, como establece la nueva escuela, “lo que genera confusión, porque haces el esfuerzo de realizar una integración curricular, pero al final tienes que asignar una calificación por materia”, explicó Velázquez Barriga.

En los planteles, afirma el profesor Enrique Enríquez Ibarra, director de la primaria Japón, “no hay una verdadera apropiación de la NEM”. Si bien hay más autonomía de los docentes, “no implica que en todos los grupos y centros escolares, ya haya una definición autónoma de la estrategia pedagógica. Y lo mismo pasa en los Consejos Técnicos Escolares (CTE), donde para evitar tensiones en el espacio laboral, se deja de opinar, de participar”.

El maestro Pedro Hernández Morales, director de la primaria Centauro del Norte, subraya otra de las grandes carencias que sigue arrastrando la NEM: la falta de formación continua. La cual, asegura, “mantiene un presupuesto raquítico, mientras desde la SEP se ve a la escuela como el lugar donde se tienen que resolver múltiples problemas de la sociedad como: prevención de la salud, uso conflictivo de las redes sociales y las pantallas, combate a toda forma de violencia en las infancias y muchas más, pero todo esto, sin infraestructura ni recursos”.