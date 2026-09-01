Renuevan cartelera teatral

Centro Cultural Helénico llega con una robusta programación

Artistas y compañías como Angélica Rogel, Alberto Villarreal, Petrona de la Cruz, Kraken Teatro y Tránsito Cinco Artes Escénicas S. C. llegan al espacio teatral

En septiembre, el Centro Cultural Helénico, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, robustece su programación y reúne la tragedia shakespeareana con relatos provenientes de tradiciones culturales ancestrales, junto a propuestas de teatro, circo, literatura y artes visuales. Un mes que suma nuevas producciones, el regreso de una pieza de gran formato y propuestas que abordan distintas expresiones culturales y artísticas.

Después de una primera temporada, Rey Lear regresa al Teatro Helénico, del 3 de septiembre al 4 de octubre de 2026, para encontrarse con la tragedia de William Shakespeare bajo la adaptación, traducción y dirección de Angélica Rogel. Con Luis de Tavira al frente de un elenco integrado por destacadas figuras de la escena nacional, la puesta se adentra en el despojo, la ambición, la vejez y la fragilidad del poder. Un reino que se desmorona y un hombre que, al perderlo todo, queda frente a aquello que no quiso ver.

Desde Oaxaca llega Torno y retorno. Ocre quemado, de Alberto Villarreal, una propuesta que entrelaza teatro, pensamiento y la mística de quienes mantienen vivos los saberes artesanales. Protagonizada por José Luis Villalobos, se escenifica del 29 de septiembre al 7 de octubre. El 30 de septiembre se presenta el texto en formato de libro, con la participación de Luz Emilia Aguilar Zinser y Michel Pineda, director de la Casa de Cultura Lidxi Guendabiaani, fundada por Francisco Toledo.

Petrona de la Cruz presenta Dulces y amargos sueños. Chi’etik xchi’uk ch’aetik vayichetik, del 5 al 20 de septiembre, en el Foro Alternativo. Escrita e interpretada por la propia autora, bajo la dirección de Raúl Pérez Pineda, la pieza aborda, desde la experiencia de una mujer maya tsotsil, la discriminación y la lucha por dignificar la propia identidad. Su presencia en la cartelera de septiembre se enmarca en las actividades del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a través de una propuesta que reivindica el teatro como espacio de resistencia y afirmación de la propia voz.

El circo contemporáneo toma un relato fundamental de la tradición k’iche’ presente en el Popol Vuh como punto de partida para Salto mortal al Xib’alb’a, de Tránsito Cinco Artes Escénicas S. C. Del 12 de septiembre al 11 de octubre, la historia de los gemelos Ixb’alanke y Junajpú llega al Teatro Helénico mediante tela aérea, contorsión, mástil chino, rueda Cyr, fuerza capilar y narración en vivo.

En Cine Z, Kraken Teatro lleva al Foro La Gruta, del 11 de septiembre al 4 de octubre, una pregunta cada vez más cercana: ¿qué significa ser humano cuando nuestra imagen puede existir también como avatar? Bajo la dramaturgia y dirección de Richard Viqueira, tres actores de motion capture abandonan sus personajes virtuales para convertirse en actores de carne y hueso. Entre superhéroes, monstruos y espectros, la comedia juega con los límites entre cuerpo, representación y tecnología.

La oferta familiar se enriquece con Guille y el nahual, de TRIBU Producciones, que ofrece funciones los sábados y domingos del 5 de septiembre al 11 de octubre en el Foro La Gruta. La historia de Guille y un nahual solitario que busca amistad propone un encuentro con el teatro a partir del cuidado, la empatía y la posibilidad de mirar más allá del miedo. Además, las familias pueden aprovechar el Pasaporte Infancias Helénico, que ofrece beneficios y permite adquirir boletos para niñas y niños desde $75 pesos.

La programación se amplía con otras dos propuestas para adolescentes y adultos. Capítulo aparte, de Los Dos Mundos Teatro, llega los lunes al Foro La Gruta a partir del 14 de septiembre para explorar los secretos, tensiones e identidades que atraviesan a tres familias del Campeche del siglo XIX. Por su parte, Algunas cosas necesarias, coproducción de Colectivo Otro Suelo, Mierda Bonita Producciones, LCN Escena y TramaNimia, aborda las violencias que se esconden en los gestos y espacios de la vida cotidiana, del 26 de septiembre al 1 de noviembre en el Foro Alternativo.

Las artes visuales se suman con Sísifo, escultura–instalación de Juan Carlos Henríquez, S. J., bajo la curaduría de Alfonso Escudero Vera. A partir del mito del rey de Corinto, las siete piezas de pequeño formato exploran la persistencia, el esfuerzo, la repetición y la posibilidad de comenzar de nuevo, al poner en relación una figura de la mitología clásica con experiencias contemporáneas. La exposición es visitable del 1 de septiembre al 25 de octubre en el lobby del Teatro Helénico, con entrada libre.

Septiembre trae consigo los últimos días de temporada de Destino, de Pez Errante Teatro, que se presenta en el Foro La Gruta hasta el 6 de septiembre, con una historia sobre la soledad, el cuidado y las consecuencias inesperadas de nuestros actos. Asimismo, El huipil que oculta, de Espejo Mutable Teatro, cierra su temporada el 2 de septiembre; es una pieza que entrelaza memoria, territorio y paisaje a partir de las huellas que dejó el terremoto en Ixtaltepec.

Durante septiembre, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Helénico, ofrece una cartelera que reúne teatro, circo, literatura y artes visuales, con propuestas provenientes de distintas regiones y tradiciones.

Las localidades se adquieren en las taquillas del Centro Cultural Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500, o a través de la página: helenico.gob.mx.