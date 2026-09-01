Regreso seguro a clases de más de 4.2 millones de estudiantes mexiquenses

Despliegue de seguridad

Mil 378 elementos y 413 unidades realizan patrullajes y cortes viales para proteger a las comunidades escolares

Toluca, Estado de México.- Más de 4.2 millones de estudiantes regresaron este lunes a las aulas de 24 mil 972 escuelas del Estado de México para iniciar el Ciclo Escolar 2026-2027, bajo un operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez para proteger a estudiantes, a 259 mil 595 docentes, madres y padres de familia.

La gobernadora Delfina Gómez encabezó desde la Escuela Primaria “Cuauhtémoc”, en Xalatlaco, este regreso a las aulas. Desde las 6:00 horas, la Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegó mil 378 elementos y 413 unidades para realizar patrullajes preventivos, vigilancia y cortes viales en las inmediaciones de los planteles educativos.

El dispositivo cuenta además con el apoyo de 20 mil cámaras de videovigilancia, operadas a través de los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca y Ecatepec; así como 25 binomios caninos para tareas de inspección y prevención en las periferias escolares y 25 binomios equinos para la vigilancia en zonas de difícil acceso.

A estas acciones se suma el programa Mochila de Paz, que continuará durante el Ciclo Escolar 2026-2027 como parte de las medidas preventivas para procurar entornos escolares seguros y favorecer el bienestar de las comunidades educativas.