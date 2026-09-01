Búsqueda de personas con drones y georradares y cámaras acuáticas

Apoyo del gobierno del Edomex

Toluca, Estado de México.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, incorpora herramientas tecnológicas a las labores de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) para ayudar a la localización de personas.

La COBUPEM, adscrita a la Consejería Jurídica, utiliza herramientas de geolocalización, mapeo, georreferenciación y análisis de sábanas de llamadas para generar insumos metodológicos que orientan las acciones de búsqueda en campo.

Además, cuenta con equipo especializado como drones, georradares y cámaras acuáticas, que permite ampliar la cobertura y obtener información en zonas de difícil acceso.

“Todas las herramientas tecnológicas son un complemento, un complemento importante al acompañamiento con las familias y beneficia en que nos permite dar mejor resultados, por ejemplo, un dron permite visibilizar de manera aérea toda la zona y poder descartar algún punto o algún indicio. También le da tranquilidad a las familias de que un punto se descarta en su completitud”, destacó Avelino Blanco Guido, titular de la COBUPEM.

La Comisión también mantiene coordinación con instituciones especializadas mediante convenios que permiten mejorar las labores de localización e identificación de personas, con enfoque humanitario y respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.

Durante 2026, la COBUPEM ha suscrito acuerdos con el Equipo Argentino de Antropología Forense, la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). Estos instrumentos contemplan acciones para la identificación de personas migrantes, el mapeo de zonas boscosas, la difusión de fichas de búsqueda y la capacitación de personal.

Blanco Guido señaló que el Gobierno del Estado de México mantiene el compromiso de acompañar de manera permanente y cercana a las familias de personas desaparecidas. Agregó que el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas “sirve como un recordatorio para entender el fenómeno de la desaparición, sirve para la sociedad en general, para que también participe, se integre, forme parte de la difusión de fichas y de la búsqueda”.