Gala Montes asume el protagonismo en “Malinche: El Musical”

Trabajó en España junto a Nacho Cano en el espectáculo Ibiza Paradise

El primer encuentro de Gala Montes con el público de Malinche ocurrió durante el fin de semana del 24 y 25 de enero

Por: Asael Grande

La actriz y cantante mexicana Gala Montes se ha consolidado como la nueva gran estrella de Malinche: El Musical, la ambiciosa producción teatral escrita y dirigida por el reconocido músico español Nacho Cano. Tras una serie de exitosas presentaciones especiales, la artista mexicana se integra formalmente al elenco de la obra que se presenta en el Frontón México.

El vínculo entre la mexicana y el exintegrante de Mecano nació tras colaborar juntos en España dentro del espectáculo Ibiza Paradise. El impacto de su talento vocal fue tal que Cano no dudó en invitarla a formar parte de su puesta en escena, sellando además su complicidad artística con el lanzamiento en plataformas digitales de una nueva versión del clásico tema “Mujer contra mujer”.

“Me toca hacer pareja con Javier Mota, en ‘Malinche, El Musical’, él es español, y yo soy cien por ciento mexicana, él me ha estado marcando los ensayos, y preparar todo lo que va a venir, será algo increíble, vamos a estrenar el 22 de septiembre; yo, a veces me siento muy Malinche, porque yo soy mexicana, a veces siento que aquí me han dado la espalda aquí, entonces, para mí el que llegue este papel a mis manos es una gran responsabilidad, pero siento que llega en un momento, tanto personal, como artístico, en el que puedo enfrentarlo y puedo enfrentarlo, estoy muy agradecida con Nacho Cano, porque desde que vine aquí a cantar ‘Mujer contra Mujer’, él me abrió las puertas, y aparte, no me dio la espalda, él me dijo, -‘tú sí puedes, y puedes ser Malinche’-, y estamos a punto de estrenar, es una realidad”, comentó Gala Montes, en conferencia de prensa.

El primer encuentro de Gala Montes con el público de Malinche ocurrió durante el fin de semana del 24 y 25 de enero en el recinto de la colonia Tabacalera. En estas funciones de gala, la actriz dio vida a Catalina, la madre de la protagonista, un rol breve, pero de alta carga dramática centrado en el desgarrador momento en que es separada de su hija.

Sin embargo, lo que inició como una participación especial evolucionó rápidamente. Los productores confirmaron que, tras este exitoso debut y un intenso periodo de preparación, Gala Montes asumirá de manera definitiva el papel principal de la Malinche a partir de 22 de septiembre próximo, convirtiéndose en el eje central de esta historia que fusiona historia, danza y rock: “en ‘Malinche: El Musical’, te meten en el mundo de los aztecas, la Gran Tenochtitlán, me identifico mucho con La Malinche, Nacho Cano tiene ese compromiso de enaltecer a México, es alguien que apoya mucho a las mujeres, es como un gran ejemplo; La Malinche fue de las primeras mujeres que se hizo valer, que habló cuando tenía que hablar, y eso tenemos que aprenderle, esta historia está cargada de mucha fuerza femenina, y sobre todo, furia femenina, eso es lo que tiene esta guerrera, me gusta trabajar en donde haya paz, porque si no yo no puedo florecer, como mujer y como artista, lo que sí quiero aprender es flamenco; me siento muy conectada con el universo, y con México, estoy feliz de estar en ‘La Malinche El Musical’, es algo que siempre había estado esperando, no puede ser mejor, voy a cumplir mi sueño con una obra que me gusta mucho, sé bailar, sé cantar”, dijo, Gala Montes, quien se ha consolidado como una de las figuras más polifacéticas y determinantes de la escena artística mexicana actual. Su reciente incorporación como protagonista de “Malinche: El Musical” marca un hito en su una carrera que comenzó hace dos décadas en los sets de televisión y que hoy se extiende con éxito hacia la música, los formatos de telerrealidad, y el teatro musical, con la interpretación en uno de los pasajes más significativos del nacimiento del México mestizo con su actual rol protagónico como Malinche, donde la joven mexicana demostrará noche a noche su madurez interpretativa en el Frontón México.