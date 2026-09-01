Juan Gabriel vence al tiempo: 36 años después, sigue llenando salas

Desde aquella histórica noche de 1990 en el Palacio de Bellas Artes

A una década de su partida y 36 años después de aquel histórico primer encuentro con el Palacio de Bellas Artes, Juan Gabriel vuelve a provocar ovaciones. La proyección cinematográfica de su inolvidable concierto de 1990 confirma que el “Divo de Juárez” no pertenece al pasado: su música, sus interpretaciones y su extraordinaria entrega permanecen intactas en el corazón del público.

Por Gloria CARPIO

Hay artistas que triunfan, otros que hacen historia y unos cuantos, muy pocos, consiguen algo todavía más difícil: vencer al tiempo. Juan Gabriel pertenece a estos últimos. Han transcurrido 36 años desde aquella histórica noche de 1990 en la que Alberto Aguilera Valadez llegó con su música al majestuoso Palacio de Bellas Artes y también han pasado 10 años desde su fallecimiento; sin embargo, basta volver a verlo sobre un escenario para comprender que su ausencia nunca consiguió convertirse en olvido.

Lo comprobé al acudir al cine para revivir en pantalla grande aquel primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes. Antes incluso de que comenzara la música ocurrió algo que me pareció extraordinario: en el complejo cinematográfico al que asistí, la proyección estaba programada en cuatro salas y las funciones estaban agotadas. Cuatro salas llenas de personas dispuestas a comprar un boleto, sentarse frente a una pantalla y reencontrarse con un concierto grabado hace más de tres décadas. ¿Quién consigue algo así? Juan Gabriel.

CUANDO LA PANTALLA SE CONVIERTE EN ESCENARIO

Se apagaron las luces, apareció él y durante las siguientes horas resultó fácil olvidar que estábamos dentro de un cine y no frente al escenario de Bellas Artes. La majestuosidad de la orquesta, la fuerza del Mariachi Arriba Juárez, los arreglos musicales, el vestuario, las canciones y, por supuesto, ese hombre que parecía crecer hasta apoderarse por completo del escenario hicieron que aquella grabación volviera a sentirse viva. Juan Gabriel era música, pero también era espectáculo; cada movimiento tenía personalidad, cada gesto comunicaba y cada interpretación llevaba un sello que nadie ha podido repetir.

Y ahí estaban sus composiciones, quizá una de las razones más poderosas de su permanencia. Juan Gabriel poseía ese don extraordinario de convertir sentimientos universales —el amor, el desamor, la ausencia, la alegría, el dolor y la esperanza— en canciones que millones de personas terminaron haciendo suyas. No simplemente cantaba: vivía cada canción y conseguía que el público la viviera con él. Su manera de caminar por el escenario, de mirar, de sonreír, de esperar el instante preciso antes de pronunciar una frase y de entregarse por completo explica por qué, tantos años después, continúa resultando imposible apartar la mirada cuando aparece frente a nosotros.

CUATRO SALAS AGOTADAS, 36 AÑOS DESPUÉS

Mientras observaba aquel concierto pensé en lo extraordinario de la escena. Estamos en 2026, Juan Gabriel lleva una década ausente físicamente y el espectáculo que contemplábamos ocurrió 36 años atrás, pero las salas estaban llenas. Ahí radica quizá la verdadera dimensión de un artista. El éxito puede medirse en discos vendidos, conciertos agotados, premios, reconocimientos o millones de reproducciones, pero la trascendencia se mide de otra manera: en la capacidad de permanecer cuando el tiempo ha pasado, las generaciones han cambiado y el público continúa llegando. Y Juan Gabriel permanece.

Aquella presentación de 1990 tampoco fue solamente otro concierto dentro de su carrera. La presencia de Juan Gabriel en uno de los recintos culturales más emblemáticos de México adquirió una dimensión especial. El artista nacido en Parácuaro, Michoacán, y profundamente ligado a Ciudad Juárez llegó con su música a Bellas Artes y lo hizo a su manera, sin renunciar a quién era, con elegancia, personalidad, sentimiento, música mexicana y una presencia escénica imposible de copiar. La combinación resultó inolvidable: Juan Gabriel, una gran orquesta, el Mariachi Arriba Juárez y Bellas Artes como escenario de una de las páginas más memorables de la música popular mexicana.

EL ESCENARIO ERA SUYO

Volver a verlo permite apreciar nuevamente la dimensión del artista detrás del mito. El vestuario, sus movimientos, la complicidad con los músicos, su sentido del espectáculo y, sobre todo, su entrega absoluta. Juan Gabriel parecía no reservarse nada y quizá ése fue uno de sus mayores secretos: podía interpretar canciones conocidas por millones y conseguir que pareciera que las estaba cantando por primera vez. Había emoción, teatralidad, espontaneidad y una conexión con el público que difícilmente puede aprenderse. Se tiene o no se tiene. Y él la tenía de sobra.

Pero hubo algo todavía más emocionante durante la proyección: comprobar que Juan Gabriel ya no pertenece únicamente a quienes tuvimos la oportunidad de vivir su época. Su música ha cruzado generaciones y hoy también existen jóvenes que descubren al artista que escuchaban sus padres o sus abuelos. Las modas cambian y también los formatos; pasamos de los discos de vinilo a los casetes, de los discos compactos a las plataformas digitales y ahora podemos entrar a una sala cinematográfica para revivir un concierto ocurrido hace 36 años. Lo que no cambia son las grandes canciones y la emoción que producen.

DIEZ AÑOS SIN ÉL, PERO EL APLAUSO CONTINÚA

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016 y, una década después, México continúa cantándole. Quizá una de las imágenes más hermosas para recordarlo sea precisamente ésta: varias salas de cine llenas frente a la imagen de un hombre que ya no está físicamente, pero cuya presencia continúa provocando aplausos y emociones. La gente acudió para verlo, escucharlo, recordar y cantar porque cuando comienza una canción de Juan Gabriel siempre existe alguien que conoce la letra, alguien que tiene un recuerdo ligado a ella y alguien para quien esa melodía representa un pedacito de su propia historia.

Al terminar la proyección queda una certeza: Juan Gabriel fue mucho más que una gran voz o un extraordinario compositor, fue un artista integral capaz de convertir un escenario gigantesco en un espacio íntimo y, segundos después, transformarlo en una celebración. Grandioso, espectacular, majestuoso, así se siente volver a verlo en Bellas Artes. Han pasado 36 años desde aquel concierto y 10 desde que México recibió la noticia de su muerte, pero el público continúa llegando, escuchándolo, emocionándose y aplaudiéndolo incluso frente a una pantalla. Tal vez ésa sea una de las formas más hermosas de la inmortalidad, porque los artistas pueden dejar de subir a los escenarios, pero cuando su obra consigue instalarse en la memoria y en el corazón de varias generaciones, el último aplauso nunca llega.

Juan Gabriel sigue cantando, México sigue escuchándolo y, 36 años después, el Divo de Juárez todavía llena salas y corazones.

UNA LEYENDA QUE NO DEJA DE CONVOCAR En 1990 Juan Gabriel hizo historia con su primera presentación en el Palacio de Bellas Artes. En 2026, a 10 años de su fallecimiento, aquella noche continúa convocando al público: en el complejo cinematográfico al que acudió esta reportera, cuatro salas proyectaron el concierto con funciones agotadas. Una imagen que dice más que cualquier cifra sobre la dimensión de su legado: 36 años después, Juan Gabriel sigue provocando que el público vaya a buscarlo.