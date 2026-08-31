El recibo de luz será más caro por la conclusión del verano

CFE alerta a millones de familias

Recomiendan implementar hábitos de ahorro para mitigar el impacto económico

El consumo de energía eléctrica en los hogares de México está sujeto a modificaciones tarifarias relacionadas con las estaciones del año y los subsidios gubernamentales, por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió un comunicado dirigido a los usuarios domésticos con el fin de prevenir variaciones significativas en los montos de facturación debido al uso de electrodomésticos.

Esta medida responde a los criterios de actualización de costos por el suministro de energía y afecta de forma directa el presupuesto destinado a los servicios básicos de la vivienda. Las autoridades del sector energético recomiendan implementar hábitos de ahorro para mitigar el impacto económico de esta disposición oficial.

El pago por el servicio eléctrico empezará a elevarse una vez que concluya el descuento de verano otorgado por la CFE en varias zonas del país.

Al terminar este apoyo temporal, los hogares regresan a la tarifa regular, lo que significa que el costo de la luz podría incrementarse, incluso si se gasta exactamente la misma cantidad de energía que en los meses previos.

Los niveles de consumo

La CFE divide el consumo de las viviendas en diferentes escalones. Conforme una casa requiere más luz, los kilowatts-hora adicionales entran en bloques de cobro más caros.

Si el gasto de energía sobrepasa el máximo fijado para mantener la tarifa residencial subsidiada, los usuarios pueden perder este beneficio, lo que se traduce en un costo mucho más alto por cada kilowatt-hora utilizado.

Las familias más propensas a ver un aumento drástico en su factura son aquellas que registran un gasto fuerte de energía, sobre todo las que acostumbran prender aparatos que demandan mucha electricidad, como los sistemas de aire acondicionado durante los días de altas temperaturas.

De igual manera, corren peligro los clientes que rebasan los límites permitidos para conservar su subsidio, puesto que pueden ser trasladados a un tabulador mucho más costoso, terminando por pagar una suma considerablemente mayor por el mismo servicio.

El temido brinco a la Tarifa DAC

Una de las mayores preocupaciones para la economía familiar ha tomado fuerza con la consolidación del nuevo esquema de cobro residencial implementado por la CFE.

Este 2026, la empresa paraestatal endureció las reglas de clasificación para los hogares del país mediante la aplicación automática de la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), una modalidad diseñada para penalizar la alta demanda y que carece por completo de cualquier tipo de subsidio gubernamental.

La problemática radica en cómo opera el algoritmo de cobro. Si el consumo anual promedio de una vivienda rebasa el umbral máximo mensual autorizado para su respectiva localidad geográfica, el usuario pierde el beneficio del apoyo federal. Esto se traduce en un incremento drástico e inmediato en el costo de la energía, llegando a pagar facturas hasta cinco veces más costosas en comparación con los meses previos.

Además del precio por unidad de energía consumida, la CFE aplica en 2026 un cargo fijo mensual obligatorio de 142.41 pesos, al que se le suma un precio de entre 6 y 7 pesos por cada kilowatt-hora (kWh) registrado, impactando de forma directa las finanzas en estados con climas que tienen olas de calor extremas como Veracruz.

Para un usuario común, pasar por alto los límites del medidor puede significar la pérdida inmediata de su estatus residencial regular, ingresando a una lista de alto consumo de la cual es sumamente complicado y tardado salir.

Tarifa 1: El límite estricto es de 250 kWh mensuales.

El límite estricto es de 250 kWh mensuales. Tarifa 1A: Diseñada para regiones con temperaturas medias de 25 °C, con un tope de 300 kWh al mes.

Diseñada para regiones con temperaturas medias de 25 °C, con un tope de 300 kWh al mes. Tarifa 1B: Aplica para zonas que alcanzan los 28 °C, limitando el consumo a 400 kWh mensuales.

Aplica para zonas que alcanzan los 28 °C, limitando el consumo a 400 kWh mensuales. Tarifa 1C: Para localidades de 30 °C promedio, el umbral sube hasta los 850 kWh al mes.

Para localidades de 30 °C promedio, el umbral sube hasta los 850 kWh al mes. Tarifa 1D: Zonas con temperaturas mínimas de 31 °C tienen un límite de 1,000 kWh mensuales.

Zonas con temperaturas mínimas de 31 °C tienen un límite de 1,000 kWh mensuales. Tarifa 1E: Regiones calurosas de 32 °C promedio cuentan con un margen de 2,000 kWh al mes.

Regiones calurosas de 32 °C promedio cuentan con un margen de 2,000 kWh al mes. Tarifa 1F:El beneficio máximo para zonas con temperaturas extremas de 33 °C es de hasta 2,500 kWh mensuales.

Superar estos límites por un descuido prolongado o por un uso ineficiente de los aparatos de refrigeración activa la reclasificación inmediata de la vivienda.

Estrategias de ahorro inteligente para proteger tu bolsillo

Identifica y elimina los «vampiros eléctricos»: Desconecta por completo todos aquellos dispositivos electrónicos que se quedan en modo de espera o con luces encendidas cuando no se usan; este consumo invisible suma un porcentaje importante al final del mes.

Migra toda tu iluminación a tecnología LED: Reemplazar los viejos focos incandescentes puede disminuir hasta en un 80% el consumo de energía destinado exclusivamente a la iluminación del hogar.

Verifica la eficiencia de tus electrodomésticos: Mantén tus aparatos en buen estado físico y, al adquirir nuevos equipos, asegúrate de que cuenten con las etiquetas de eficiencia energética avaladas por las normas oficiales.

Optimiza la climatización con sensores: Instala termostatos programables y sensores de movimiento en áreas comunes para regular el uso del aire acondicionado y evitar que permanezca encendido en habitaciones vacías.

Considera la inversión en paneles solares: Para viviendas con consumos elevados que rozan el límite permitido, la instalación de sistemas fotovoltaicos es la alternativa más eficiente para reducir drásticamente la energía registrada ante la CFE y blindar el subsidio estatal.