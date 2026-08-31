CSP encabeza arranque de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para Jóvenes

Apoyo a jóvenes de tercer año de secundaria y de bachillerato

El ABC de las emociones se enfoca en jóvenes de 14 a 18 años con quienes se realizarán tutorías de una hora a la semana

En el marco del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el arranque de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes: “El ABC de las emociones”, que tiene como objetivo apoyar a las y los jóvenes de tercer año de secundaria y de bachillerato para cuidar y atender su bienestar emocional, a través de tutorías de una hora a la semana y la distribución de 16 millones de guías para estudiantes, docentes, madres, padres y personas cuidadoras.

“Es un programa que anunciamos previamente que el día de hoy inicia. Se trata de que en las secundarias y en las escuelas de Educación Media Superior, entre maestras, maestros, padres y madres de familia y estudiantes, trabajemos juntos, por si tenemos algún problema, poder salir juntos adelante”, puntualizó en la conferencia matutina, que se realizó en la Escuela Secundaria Técnica No. 10 “Artes Gráficas” de la Ciudad de México.

Explicó que trabajar colectivamente permitirá acompañar a las y los jóvenes en todos los cambios emocionales que presentan en la adolescencia.

“Entre todos vamos a apoyar a las y los adolescentes de nuestro país para que puedan seguir creciendo de manera sana y siempre tengan una amiga o un amigo en su maestra, en su maestro, en sus compañeros, en el Gobierno, para que puedan compartir y siempre salir adelante”, agregó.

La jefa del Ejecutivo federal aprovechó la conferencia matutina para felicitar y dar la bienvenida a los más de 28 millones de alumnas y alumnos de Educación Básica y Media Superior, que en todo el país inician clases en el ciclo escolar 2026-2027.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que esta estrategia forma parte de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), en donde la salud mental se cuida de forma colectiva entre estudiantes, directivos, madres y padres de familia.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, detalló que esta estrategia busca atender el bienestar socioemocional y la salud mental de adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años, con un enfoque preventivo, comunitario y territorial para una atención integral al promover la convivencia, fortalecer los vínculos y fomentar el uso responsable de dispositivos tecnológicos, inteligencia artificial y redes sociodigitales.

Estrategia contempla 7 ejes

Informó que “El ABC de las emociones”, contempla 7 ejes: 1. Campaña de difusión, 2. Impresión de 16 millones de orientaciones y 250 mil carteles; 3. Actividades socioemocionales en las aulas (1 hora a la semana y de manera transversal); 4. Asambleas informativas con madres, padres y personas cuidadoras; 5. Pláticas interactivas en las escuelas; 6. Centros Comunitarios México Imparable; 7. Línea de la Vida.

Explicó que las orientaciones están disponibles en línea:

Para jóvenes: https://online.fliphtml5.com/SEP_JOS/mvpt/, que se distribuirán a 7.5 millones de estudiantes.

Para docentes: https://online.fliphtml5.com/SEP_JOS/tiyt/, para un millón de docentes.

Para madres, padres y personas cuidadoras: https://online.fliphtml5.com/SEP_JOS/rpwj/, para 7.5 millones.

Destacó que además de las tutorías de una hora a la semana para alumnos de tercero de secundaria y estudiantes de bachillerato; de octubre a diciembre se convocará a asambleas informativas en todo el país con madres, padres y personas cuidadoras, en las que se abordará la salud mental como una responsabilidad compartida.

Se establecerá el 23 de septiembre como el Día del ABC de las emociones donde servidoras y servidores públicos acudirán a las escuelas para fomentar la reflexión y diálogo con las y los estudiantes, además de que habrá Brigadas de Salud que difundirán y promocionarán la salud mental. Asimismo, este año se entregarán 60 Centros Comunitarios México Imparable, de una meta de 100, en los que se impulsará la salud mental, la cultura y el deporte.

Además, recordó que la Línea de la Vida está disponible las 24 horas, 7 días de la semana por vía telefónica y mensajes de texto, de manera completamente gratuita, a través del número 800 911 2000 y el sitio www.gob.mx/lineadelavida.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, puntualizó que la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes: “El ABC de las emociones”, se complementará con el programa Vida plena, Corazón Contento, implementado en la capital del país. Además, se sumó a la propuesta de la Presidenta de México para regular el uso de celulares en escuelas.

El 81% de las maestras y maestros de todo el país están a favor de regular el uso de celulares en las aulas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que 565 mil 396 maestras y maestros participaron en la consulta sobre la regulación del uso de celulares en las aulas realizada durante el Consejo Técnico Intensivo, cuyas conclusiones fueron que el 81 por ciento de los docentes están a favor de que haya lineamientos.

Además se identificó que el 48 por ciento de los maestros señalaron que hay dificultad para mantener la atención de los niños y niñas con el uso de celular; el 38 por ciento opina que interrumpen las actividades escolares; el 34.8 por ciento destacan que los alumnos abandonan la convivencia por el celular; y se detectó que el 38.7 por ciento de los conflictos que se generan en redes se trasladan a la escuela.

Asimismo, el 51 por ciento de los docentes propone que haya protocolos para atender situaciones de riesgo y que haya acuerdos con los padres de familia para que colaboren en vigilar el acceso a las tecnologías.