Tío Rober te invita a “Abrazar la realidad” con su nueva gira

Recorrerá más de 25 ciudades de México durante este año

Con una propuesta que combina humor, crítica social y reflexión sobre la vida

Por Arturo Arellano

El comediante y actor Tío Rober regresa a los escenarios con Abrazar la realidad, un espectáculo en el que explora las contradicciones de la vida adulta, las relaciones humanas y la manera en que internet y las redes sociales han transformado la percepción de la realidad.

Durante una entrevista, el standupero explicó que la nueva rutina nació de su interés por cuestionar la imagen idealizada que suele construirse en el entorno digital “Estaba interesado en atacar un poco estas cuestiones de la simulación que vivimos ahora a partir del internet y las redes sociales, donde se suben fotos con filtro, las noticias están maquilladas y aparentemente todos somos moralmente intachables, todos somos felices y todos comemos bien”.

Para Tío Rober, el paso del tiempo y su desarrollo profesional también han influido en la evolución de los temas que aborda sobre el escenario. La madurez, señaló, permite descubrir nuevas preocupaciones y conceptos que pueden ser examinados desde la comedia.

La gira arrancó en Texcoco y continuará por ciudades como Guadalajara, Querétaro, León, Chihuahua, Tijuana, Monterrey, Veracruz, Mérida y Cancún, entre otras. En total, el espectáculo contempla presentaciones en más de 25 ciudades del país.

Reír y pensar

Aunque Abrazar la realidad aborda asuntos relacionados con la crisis existencial, la depresión, las expectativas incumplidas, la familia y las dificultades de la vida cotidiana, el objetivo principal es conservar el carácter humorístico del espectáculo “El temor más grande era que esto no pareciera una plática sosa o una misa con el padre. Tenía que seguir siendo cómico, provocar la risa, pero también activar el pensamiento. Afortunadamente, lo logramos”, afirmó el comediante.

Su propuesta parte de una idea que considera esencial para el stand up: cuestionar aquello que puede resultar incómodo o delicado. Desde su perspectiva, la comedia debe asumir una responsabilidad crítica frente a la sociedad “Hay que ir con un par de huevos, no hay de otra. El stand up está de capa caída porque se notó que muchos comediantes carecían del compromiso de lo que es ser comediante: cuestionar cosas que no son sencillas, que son delicadas y que, por eso, no van a dejar de cuestionarse”.

El artista añadió que los comediantes pueden convertirse en una vía para expresar aquello que muchas personas piensan, pero no siempre se atreven a decir “Somos la voz de quienes no tienen voz o no tienen el valor de alzarla”.

Los límites de la comedia

Tío Rober sostuvo que ningún tema debería quedar fuera del análisis humorístico, siempre que se establezca una diferencia entre cuestionar una conducta o una figura pública y atacar personalmente a alguien que no tiene presencia en los medios “En cuanto a temáticas, no dejaría ninguna de lado. Todas son importantes y pueden prestarse a ser analizadas por la comedia”, comentó.

Sin embargo, explicó que su límite está en evitar las agresiones personales “Mi límite está en no atacar a nadie de manera personal, a menos que sea una figura pública. Podemos hablar de homosexuales, feministas, gordos o indígenas, pero si hablas de uno en particular, eso ya es un ataque”.

El comediante consideró que las figuras públicas participan de manera consciente en la exposición mediática y, por ello, pueden ser objeto de crítica. En cambio, señaló que las personas que no forman parte de la vida pública merecen que se respete su privacidad.“Nunca me burlaría de alguien”, puntualizó.

Uno de los ejes de la rutina es el valor de la comedia como una herramienta de acompañamiento en momentos difíciles. En ese sentido, Tío Rober recordó la influencia que tuvo Paco Stanley en una etapa complicada de su vida “Hablo de la relación que tenía con Paco Stanley. No lo conocía, pero en las mañanas, en mis peores problemas de depresión, yo me levantaba a verlo y me motivaba a seguir echándole ganas”.

A partir de sus propias experiencias y de los comentarios del público, el comediante ha identificado el impacto emocional que puede tener la risa “Hay gente que se ha acercado a mí agradeciendo porque los ayudé a salir de crisis de ansiedad o de depresión por la cantidad de babosadas que digo. Eso es algo que hace la comedia”.

Para el artista, el poder de la risa no debe subestimarse, especialmente ante los intentos de limitar la expresión humorística “El poder de la risa es inconmensurable. Me fascina y cuando de repente quieren restringir a la comedia me da miedo, porque muchos detractores de la risa no tienen idea de lo importante que es”.

Un espectáculo en constante construcción

La retroalimentación del público ha sido fundamental para perfeccionar la rutina. Tío Rober explicó que las risas, los silencios y los momentos de tensión le permiten identificar qué funciona y cómo debe ajustarse el ritmo del espectáculo “Siempre la retroalimentación son las risas. Probablemente la gente no diga ‘esto me gustó y esto no’, pero nos damos cuenta con las risas. Hay momentos de tensión y luego se lanza un chiste”.

El show se encuentra en una etapa de preparación continua. El artista detalló que el material se desarrolla durante meses antes de alcanzar su versión definitiva “Haces un guion, lo trabajas, pero conforme pasan los meses lo pules en el escenario, hasta que después de casi un año tienes la rutina lista para grabarla”.

Por ese motivo, las presentaciones en la Ciudad de México serán reservadas para una función especial. El objetivo es preparar un espectáculo de mayor escala una vez que la rutina esté completamente consolidada.

Respaldo a Kike Bien Parado

Durante la conversación, Tío Rober también se refirió a la polémica y al intento de cancelación pública contra el comediante y terapeuta Quique Bien Parado, a quien defendió por su trabajo con personas con discapacidad “Si alguien ha visto, ha trabajado y se ha entregado a los derechos de personas con discapacidad o características especiales, ha sido Kike”.

Asimismo, destacó la labor terapéutica que, según explicó, realiza mediante lenguaje de señas “Él es de los únicos terapeutas en México que da terapia psicoanalítica en lenguaje de señas. Se ha dedicado a mucha gente sordomuda; dar terapia a partir de las señas es absurdo que lo quieran culpar de algo que no sea el amor por la gente y por hacer reír”.

Con Abrazar la realidad, Tío Rober busca presentar un espectáculo que confronte las apariencias sin perder el sentido del humor. La propuesta, aseguró, puede abordar problemas serios sin abandonar su propósito principal.