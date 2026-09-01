Potros Salvajes, con los cascos puestos para la Liga Mayor

Toluca, Méx.- El emparrillado está listo y los Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) también. Con una plantilla de 70 jugadores y bajo la dirección de Ricardo Jiménez López, el conjunto universitario se encuentra preparado para iniciar una nueva batalla en la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

La primera cita ya tiene fecha, rival y escenario: el próximo 11 de septiembre, los Potros Salvajes saltarán al Estadio Universitario “Juan Josafat Pichardo Cruz” para recibir a Pumas FES Acatlán, en punto de las 19:00 horas, en un duelo que marcará el inicio de su participación en la Conferencia Nacional.

Con la mira puesta en los primeros lugares, el equipo auriverde encara la temporada con una combinación de juventud, experiencia y, sobre todo, el compromiso de competir al máximo en cada jornada.

Antes de que el balón entre en juego, jugadores y cuerpo técnico se reunieron para la tradicional fotografía oficial de la temporada, una imagen que simboliza el inicio de un nuevo desafío para la escuadra universitaria.

Durante la actividad estuvo presente la directora de Cultura Física de la UAEMéx, María Fernanda Villegas Rodríguez, quien acompañó al equipo y le deseó éxito en el camino que está por comenzar.

Para el head coach Ricardo Jiménez López, la preparación ha generado ilusión dentro del grupo y existe plena confianza en el trabajo realizado durante la pretemporada.

“Estamos muy ilusionados y listos para arrancar la temporada este 11 de septiembre ante Pumas FES Acatlán. Semana a semana, junto con el staff, analizaremos el desarrollo de los partidos. Hay confianza en realizar un buen trabajo y en que destaquen los Potros Salvajes”, señaló.

El reto será mayúsculo. Cada partido pondrá a prueba la capacidad del conjunto universitario para responder dentro del terreno de juego y mantener el rumbo hacia los primeros lugares de la Conferencia Nacional.

Con familiares y amigos como respaldo desde las tribunas, los Potros Salvajes recibieron los mejores deseos antes de iniciar una temporada en la que buscarán que cada golpe, cada yarda y cada anotación se traduzcan en resultados.

El primer capítulo se escribirá el 11 de septiembre. Los Potros Salvajes ya tienen los cascos puestos y están listos para volver a defender con orgullo los colores verde y oro.