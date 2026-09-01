UNAM abre más de 2 mil nuevos lugares en 66 carreras

Segunda oportunidad para nivel licenciatura

El periodo de registro inició el lunes y concluirá el viernes 4 de septiembre

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrece nuevas oportunidades para aquellos aspirantes que no habiendo resultado seleccionados tras haber aplicado el examen de control, deseen realizar estudios en alguna de las licenciaturas que cuentan con espacios vacantes para ingreso por concurso de selección.

A partir de este lunes, la Universidad habilitará el sitio www.tusegundaopcion.unam.mx para que las personas interesadas ingresen con su folio y contraseña en donde podrán seleccionar hasta tres opciones de licenciatura en orden de preferencia.

Éstas serán asignadas considerando el número de aciertos obtenidos por las y los aspirantes en el examen de control hasta que los espacios vacantes se agoten.

Con esta convocatoria, la UNAM ofrecerá 2,024 lugares en 66 distintos programas de licenciatura – de las cuatro áreas de conocimiento – a los 16,543 aspirantes que, habiendo presentado el examen de control, no resultaron admitidos en la opción de su preferencia.

El periodo de registro será del lunes 31 de agosto a las 10:00 horas, al viernes 4 de septiembre a las 12:00 horas. La publicación de los resultados de esta convocatoria se hará el viernes 4 de septiembre a las 18:00 horas y las personas aspirantes seleccionadas podrán descargar sus documentos de inscripción en MI SITIO a partir del sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas.

Resultados de la primera selección

El pasado 28 de agosto, la UNAM dio a conocer los resultados del examen de control presencial para el ingreso a nivel licenciatura. Para este ciclo escolar, ingresarán un total de 49 mil 74 alumnas y alumnos de primer ingreso (28 mil 151 vía Pase Reglamentado y 20 mil 923 mediante Concurso de Selección).

El anuncio sobre la aplicación de una nueva prueba ocurrió luego de que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso de la UNAM recomendara volver a evaluar a un grupo de aspirantes a licenciatura de próximo ciclo escolar, como una medida para verificar los resultados del proceso de admisión.

Dicho proceso se llevó a cabo este año enteramente de forma virtual por primera vez, contando con la participación de 158 mil 727 aspirantes a lo largo de tres fines de semana entre mayo y junio. Sin embargo, durante las evaluaciones se identificaron diversas anomalías, tales como el empleo de teléfonos celulares, la asistencia de terceros a los sustentantes y posibles suplantaciones de identidad, lo cual provocó que se anulara cerca del 2 % de las pruebas.

Fallas en la evaluación

La implementación de la evaluación digital en el proceso de admisión a licenciatura de la UNAM generó reclamos entre aspirantes tras registrarse múltiples fallas técnicas, supuestas violaciones a los protocolos de seguridad e intentos de trampa con diferentes dispositivos.

Durante la aplicación a distancia, el sistema de supervisión automatizado contratado presentó bloqueos masivos y cancelaciones injustificadas, de acuerdo con las denuncias, lo que dejó a los aspirantes sin la posibilidad de concluir la prueba ni contar con un mecanismo de aclaración.

Ante la falta de certeza y la vulneración de la transparencia en el concurso, la UNAM ordenó la rescisión del contrato con la compañía Territorium Life y decidió la aplicación de un examen de control presencial para los aspirantes.

30 años de constantes conflictos

La UNAM atraviesa por una nueva crisis por las trampas en los exámenes de admisión, pero lleva 30 años de constantes conflictos que han obligado a la institución a responder rápidamente, resistir presiones externas e internas, atender exigencias de la comunidad estudiantil y modificar procesos administrativos, con el fin de solucionar cada nueva problemática que se presenta.

Pese a ejercer casi 60 mil millones de pesos en 2026, uno de los principales problemas que arrastra la Universidad es la presión presupuestal que implica una matrícula de más de 370 mil alumnos.

Desde la huelga de 1999-2000, los conflictos se han centrado en la limitación de la matrícula, el cobro o no de cuotas para generar mayores ingresos y la inseguridad en los campus y fuera de ellos, violencia de género, el impacto de la pandemia de Covid-19 y las clases a distancia, toma de edificios, ataques a estudiantes y cuestionamientos a sus procesos académicos.

La crisis más profunda ocurrió entre 1999 y 2000 con la huelga estudiantil y ha sido considerada la mayor crisis de la UNAM desde el movimiento de 1968.

La pandemia de Covid-19 representó otro desafío sin precedentes para la institución.

Entre 2020 y 2022, como el resto de las instituciones educativas, la Universidad suspendió las actividades presenciales y aplicó la enseñanza en línea.

Sin embargo, también enfrentó problemas derivados de la desigualdad en el acceso a internet, la deserción estudiantil y las afectaciones a las prácticas de laboratorio y trabajo de campo.

En 2021, la UNAM fue objeto de serios cuestionamientos del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó el rumbo de la institución, como acusar que se había «derechizado», que había callado ante los abusos del neoliberalismo y que era refugio de conservadores.

Aunque las declaraciones del ex Presidente no llevaron a la renuncia del entonces Rector Enrique Graue, sí se generó un debate sobre la autonomía universitaria, la libertad académica y la relación entre la Universidad y el Gobierno federal.

La UNAM estuvo de nuevo en el ojo del huracán en el 2022, cuando el escritor y académico Guillermo Sheridan reveló que la Ministra Yasmín Esquivel, propuesta por López Obrador, habría plagiado su tesis en la licenciatura de Derecho.

El escándalo generó un debate nacional sobre la integridad académica, los mecanismos para prevenir el plagio y los alcances jurídicos de la UNAM para sancionar conductas ocurridas décadas atrás, incluida la posibilidad de revocar títulos profesionales ya expedidos.

Aunque la UNAM abrió una investigación y los indicios apuntaban a que sí había una irregularidad, a la fecha no se ha confirmado que la Ministra haya cometido el plagio, porque una orden judicial impidió al Consejo Universitario revelar los resultados de su indagatoria interna.