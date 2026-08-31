Morat anuncia más fechas en México

Uno de los grupos más importantes de la música en español

Títulos como “No Se Va”, “Besos en Guerra”, “A Dónde Vamos” y “Cómo Te Atreves”, se han convertido en clásicos de la banda

El fenómeno de Morat en México sigue creciendo. Después de la extraordinaria demanda registrada para las 11 fechas de su Ya Es Mañana World Tour en el país, la banda colombiana ganadora del Latin GRAMMY® anuncia una última noche para el Domo de Cobre y nuevas fechas para las ciudades de Mérida, Veracruz y Querétaro. Estos conciertos se suman a una gira histórica que ha conquistado escenarios alrededor del mundo y que refleja la profunda conexión que el grupo ha construido con sus seguidores mexicanos. Respaldados por 24 conciertos anticipados en Colombia, Chile, Argentina y España, Morat vive uno de los momentos más importantes de su carrera y se prepara para ofrecer una última noche que promete ser uno de los eventos más esperados del año.

El fenómeno ha sido abrumador: en Bogotá, la banda agotó seis fechas consecutivas en el Movistar Arena, un logro sin precedentes para un artista colombiano en su propia casa; en Santiago de Chile, vendió cinco funciones en tiempo récord, lo que los llevó a abrir una sexta fecha ante la demanda desbordada del público; en Buenos Aires, las entradas volaron para cuatro noches consecutivas, consolidando su posición como uno de los actos más convocantes de la región. Aunado a esto, en España, recintos icónicos también mostraron alta demanda, con shows anticipados en el Palau Sant Jordi, el Navarra Arena, el Roig Arena y dos noches sold-out en el Movistar Arena Madrid, reafirmando su dominio en el otro lado del Atlántico.

Cada número confirma lo que el público ya sabe desde el corazón, Morat no sólo es una banda momentánea, están escribiendo historia en la música latina. Su propuesta única, fresca, honesta y principalmente de conexión con las historias que relatan, los han llevado a transformar miles de voces en un solo coro en cada canción.

RADIOGRAFÍA MUSICAL

Con más de una década de trayectoria, su estatus se ha elevado hasta convertirlos en un fenómeno global. En 2024, la banda alcanzó un nuevo hito con su gira Los Estadios, reuniendo a más de un millón de fans en 14 países. En 2025, llevaron su carrera aún más lejos con su debut en el Festival de Viña del Mar, donde recibieron las Gaviotas de Plata y Oro, y cerraron el año ganando su primer Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock por Ya Es Mañana, su quinto álbum de estudio.

Para 2026, Morat acumula más de 22 billones de streams globales, además de 14 discos de Platino y 5 discos de Oro. Este año, la banda inició su gira mundial Ya Es Mañana, con fechas confirmadas en Colombia, Chile, Argentina, España y México, antes de llevar el tour a Estados Unidos y Canadá en 2027.

Con una racha de sold outs incomparable y más de 600.000 boletos vendidos hasta la fecha a lo largo de la gira, Morat se posiciona como una de las agrupaciones clave del momento. Su éxito no es casualidad, es el resultado de una conexión real entre los integrantes con el público, una identidad musical sólida y un espectáculo que eleva el estándar de la escena en vivo.

Hoy, Morat no sólo llena recintos alrededor del mundo: crea experiencias que conectan a miles de personas a través de sus canciones, construyendo una comunidad que crece con cada escenario conquistado. La llegada del Ya Es Mañana World Tour a la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y ahora también Mérida, Veracruz y Querétaro, se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales más esperados del año, reafirmando el lazo inquebrantable entre la banda y el público mexicano, uno de los más apasionados y entregados de su carrera. Tras conquistar algunos de los escenarios más importantes de a nivel global, Morat aterriza en México en el mejor momento de su trayectoria, listo para ofrecer noches que prometen quedar grabadas en la memoria de sus fans.

Morat continúa escribiendo una historia sin precedentes dentro de la música en español, y México ocupa un lugar fundamental en ese recorrido. Ahora, ante la extraordinaria respuesta del público, se abren nuevas fechas para Mérida, Veracruz y Querétaro y un cierre perfecto para una racha histórica en el Palacio de los Deportes para quienes aún buscan ser parte de esta celebración.