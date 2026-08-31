Tras 6 meses de guerra con Irán, Trump afirma que “no hay prisa”

Se alarga “pequeña excursión”

Sostiene que, mediante lbombas y bloqueo, ya ha devastado al ejército iraní

Donald Trump un momento incómodo para su presidencia, cuando la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán cumple seis meses, un hito significativo en un conflicto que el mandatario republicano aseguró repetidamente a los estadounidenses que sería una “pequeña excursión” que duraría unas semanas.

La guerra no ha terminado, aunque Trump sostiene que, mediante las bombas y un bloqueo, ya ha devastado al gobierno, al ejército y la economía iraní.

Su gobierno sostuvo que centrará su atención en aumentar la presión económica —en lugar de la acción militar— para intentar acabar con Irán. El cambio de estrategia se centra en las amenazas de castigar a cualquier país o entidad que siga haciendo negocios con Teherán.

El giro hacia el uso de sanciones como arma preferida se produce cuando Estados Unidos evalúa la disminución de las reservas de municiones tras meses de guerra, lo que despierta la preocupación porque un conflicto prolongado pueda socavar la preparación militar estadounidense en otras partes del mundo.

A medida que el conflicto se prolonga, también parece desvanecerse el discurso de Trump sobre encontrar un final rápido a la guerra. Esta semana subrayó que “no tiene prisa” por sentar a Irán de nuevo a la mesa de negociaciones, y sigue sosteniendo que el liderazgo de la República Islámica está contra las cuerdas.

“No les están pagando a sus tropas. Están en serios problemas. Tienen muy poca capacidad”, declaró Trump a reporteros. “No queremos hablar con ellos. No buscamos reunirnos ni nada”.

No está claro cómo —o si— Trump abordará el sexto mes de un conflicto que ya le ha costado a Estados Unidos más de 37.500 millones de dólares y ha dañado su popularidad de cara a las cruciales elecciones de noviembre para su partido. El presidente pasará el viernes en Houston, donde rendirá homenaje a la tripulación del Artemis II de la NASA por su misión de 10 días alrededor de la Luna a principios de año.

A primera vista, el momento es complicado para el líder del movimiento “Estados Unidos primero”, que criticó con dureza a sus predecesores en la Casa Blanca por despilfarrar el dinero de los contribuyentes estadounidenses y las vidas de los soldados en conflictos de Oriente Medio, y en campaña prometió mantener al ejército lejos de “guerras interminables”.

Pero Trump se ha mostrado indignado ante las sugerencias de que esta guerra —en la que las tropas del Pentágono no han pisado suelo iraní— pueda compararse con las que se libraron durante años en Irak y Afganistán, en las que murieron más de 7.000 estadounidenses.

Su predecesor republicano, el expresidente George W. Bush, fue ampliamente ridiculizado por un discurso de 2003 a bordo del USS Abraham Lincoln bajo una pancarta de la Casa Blanca que decía “Mission Accomplished” (“Misión cumplida”). Aquello pasó a simbolizar una declaración prematura de victoria en la guerra de Irak, que continuó casi nueve años más. Más de dos décadas después, todavía hay tropas de Estados Unidos estacionadas en Irak.

La guerra de Trump se ha prolongado mucho más de lo que dijo a los estadounidenses que duraría. Eso no le impidió compartir una publicación en redes sociales que proclamaba “Mission accomplished 2026” (“Misión cumplida 2026”). La imagen, generada por la inteligencia artificial, muestra a Trump con aviones de combate, un buque de guerra y banderas estadounidenses de fondo, sobre imágenes más pequeñas de Bush y del exlíder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió en un ataque israelí en los primeros momentos del conflicto.