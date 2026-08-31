Reconocen senadores verdes avances en materia de política exterior y seguridad durante su reunión plenaria

El Grupo Parlamentario del Partido Verde recibió a Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores

Karen Castrejón destacó que el Verde se ha consolidado como una de las fuerzas principales y la tercera fuerza en el Congreso de la Unión

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República llevó a cabo su Reunión Plenaria del Primer Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura con la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, quien expuso los resultados de la política exterior de nuestro país, destacando como una prioridad la atención a las y los mexicanos que residen fuera del territorio nacional.

Velasco Álvarez destacó los principios que rigen la relación de México con los Estados Unidos: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, cooperación sin subordinación, además de que enlistó y explicó las diversas acciones que ha realizado al frente de esta Secretaría.

Durante su intervención, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, calificó al secretario Roberto Velasco como “un amigo y como un aliado de la bancada del Partido Verde en el Senado de la República”.

También reconoció el trabajo al frente de la cancillería y la atención que ha dado a la relación México-Estados Unidos, la cual consideró estratégica para México debido a que ambos países comparten historia, cultura, valores y una frontera de más de tres mil kilómetros, además de que 40 millones de personas de origen mexicano viven en la unión americana; insistió en la importancia de una labor diplomática adecuada especialmente porque Estados Unidos y México conforman juntos el bloque comercial y económico más poderoso del mundo.

Asimismo, reconoció los avances alcanzados en materia de seguridad, por parte de la secretaría que encabeza el maestro Omar García Harfuch, la cual ha conseguido en dos años una reducción del 51 por ciento de homicidios dolosos, reducción acumulada de 20 por ciento en delitos de alto impacto, decomiso histórico de armas de fuego, de narcóticos, desmantelamiento sin precedentes de 2 mil 609 laboratorios, además de una política de combate frontal al crimen organizado.

Por su parte, Karen Castrejón Trujillo, líder nacional del Partido Verde y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario en el Senado, destacó que este instituto político se ha consolidado como una de las fuerzas principales en el país y la tercera fuerza en el Congreso de la Unión. Aseguró que este Grupo Parlamentario ha estado a la altura de las necesidades de la gente y, sobre todo, de los grandes retos que enfrenta nuestro país.

Agregó que como Grupo Parlamentario coinciden con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía y que seguirán luchando en la defensa de los principios constitucionales de la política exterior. Además de que aplaudió los esfuerzos del secretario Roberto Velasco en la diplomacia mexicana, y aseguro que “México tiene gran representación en cada uno de los países y usted al frente está haciendo un gran trabajo”.

Las y los senadores ecologistas se comprometieron a seguir trabajando para atender los pendientes legislativos, entre los que destacaron los temas medioambientales: considerar graves los delitos ambientales, priorizar la educación ambiental en todos los niveles educativos, garantizar el bienestar animal, luchar contra el greenwashing, entre otros, así como temas sociales como el combate a la discriminación de personas migrantes, garantizar empleos para personas con discapacidad y erradicar la violencia digital.

Finalmente, se dijeron abiertos a trabajar en los nuevos retos que enfrenta la sociedad como seguridad cibernética, inteligencia artificial, protección de datos, derechos de las personas consumidoras, movilidad y nuevas formas de actividad económica.

Los trabajos de la Reunión Plenaria del Partido Verde en el Senado contaron también con la presencia del coordinador de los diputados del Partido Verde, Carlos Puente Salas quien habló sobre la Agenda Verde y se refirió a la integración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que será presidida por este instituto político.

Tras concluir estos trabajos y de la elección de la Mesa Directiva del Senado de la República, el Grupo Parlamentario del Partido Verde reconoció el trabajo del senador Jorge Carlos Ramírez Marín y de la senadora Juanita Guerra Mena, quienes fueron designados como vicepresidente y secretaria de la Mesa Directiva, respectivamente, de quienes están seguros realizarán un gran trabajo a favor de México.