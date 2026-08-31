Denuncias y retiro de visas a funcionarios de Morena ya impactó en sus candidatos

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

No hay forma de entender la advertencia de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, en las plenarias de sus diputados y senadores, respecto de que de que el partido en el poder no permitirá se le cuelen candidatos a gobernador o gobernadora para el proceso de 2027 con «vínculos inconfesables, cuentas pendientes o antecedentes cuestionables que pongan en riesgo la viabilidad del movimiento de la Cuarta Transformación”, incluso si estos perfiles resultan ganadores en las encuestas internas, agregó, sin señalar que estas advertencias parten de las denuncias persistentes del presidente Donald Trump y de sus principales colaboradores, de que en México altos funcionarios están ligados a los cárteles del narco y el crimen organizado y sobre todo por el retiro de visas incluso a gobernadores y alcaldes de Morena para con esa sanción advertir que están bajo sospecha o en listas del departamento de Justicia o de la DEA de estar aliados al narco.

En este mismo contexto político la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se fue más a fondo, y sin dramatizar, les dijo a los mismos diputados y senadores que, “rumbo a 2027, ninguna candidatura, aspiración electoral o cálculo personal estará por sobre la estabilidad del país, la soberanía nacional y el bienestar de las mayorías”.

La contundencia y claridad de ambas advertencias, y de las posiciones de quienes las lanzaron en el seno mismo de las plenarias de senadores y diputados de Morena encabezadas por sus coordinadores y cuadros sobresalientes, del poblano Ignacio Mier, en el Senado, y del zacatecano Ricardo Monreal, en San Lázaro, indican que el mensaje era para algunos de sus integrantes que representan ejes del poder político en el país.

¿Nombres?

No hace falta mencionarlos, pues solo hay que pensar en quienes dentro del Senado o la Cámara de Diputados aspiran a candidaturas en 2027 y son señalados por tener vínculos “inconfesables” -como dijo la presidenta de Morena- o que con sus aspiraciones electorales pueden afectar la estabilidad del país.

¡Ups!

Fue una clara petición a que se hagan a un lado, que ni siquiera piensen en que pueden ser postulados por Morena porque la decisión es simplemente no dejarlos pasar.

Rosa Icela Rodríguez les recordó que respetar los principios del movimiento de la Cuarta Transformación son un deber interno, así como el evitar que intereses personales o aspiraciones políticas se antepongan al bienestar del país.

La secretaria de Gobernación reconoció que por todo lo anterior, el proceso electoral de 2027 será un reto para la 4T, y por ello les pidió actuar con responsabilidad, apego a la ley y en unidad.

Además, agregó, este proceso se realizará dentro de una fuerte competencia de aspiraciones legítimas.

Entendido lo anterior, precisó, nadie dentro de Morena debe utilizar su posición para obtener privilegios o proteger intereses particulares, o vulnerar las normas.

“Las aspiraciones de 2027 no deben dividir al movimiento”, dijo y les recordó que “en política, los cargos públicos son temporales”.

De paso, llamó a sus legisladores a respaldar a Claudia Sheinbaum.

La salida de Inzunza no afectará reformas constitucionales

La plenaria de senadores de Morena sirvió luego para que, tanto la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el coordinador de los senadores, Ignacio Mier, afirmaran que la salida del sinaloense Enrique Inzunza de la bancada senatorial no afectará ni pondrá en riesgo las iniciativas de reforma constitucional que sean presentadas por la presidenta Claudia Sheinaum.

Llega Higinio Martínez a la presidencia del Senado

Ayer, finalmente se confirmó la elección por casi unanimidad al líder del Grupo Texcoco, el senador y doctor Higinio Martínez como presidente del Senado para el siguiente año legislativo.

En sus primeros pronunciamientos antes de asumir el cargo, el mexiquense se comprometió a ejercer su presidencia con respeto a la pluralidad que existe en esta cámara y en beneficio de la promulgación de leyes, normas y reformas en beneficio de los mexicanos.

El senador Martínez admitió que este logro le impulsa a continuar con su sueño de llegar a ser gobernador del Estado de México, un sueño que lo ha motivado desde su juventud para poder impulsar a su estado hacia el desarrollo y al bienestar de su población.

En días previos y con motivo de su cumpleaños, el doctor y senador Martínez hizo un recorrido por varios municipios de su estado donde alcaldes, diputados, senadores y lideres sociales le recibieron con importantes concentraciones ciudadanas para mostrarle su apoyo.

Moto y coche-bomba en Zacatecas y Aguascalientes del CJNG

En medio de una fuerte embestida desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCPC), que encabeza Omar García Harfuch, y que en los últimos 60 días le han significado la captura y abatimiento de importantes jefes de plaza y de su estructura central, y mientras la DEA ha señalado que este cártel es el principal objetivo de esta agencia, el Cártel Jalisco Nueva Generación escaló ayer su confrontación al atacar con una moto y un coches bomba a jefaturas de policía en los municipios de Ojocaliente en Zacatecas y en Villagarcía en Aguascalientes.

Los dos atentados con explosivos derivados de la dinamita dejaron destrucción y lesionados entre población y decenas de inmuebles y negocios.

Sin duda, estos eventos jalarán la atención de las agencias de seguridad de EU y son hoy la preocupación de la Defensa, la Guardia Nacional y de la SSCPC de México.

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