En educación todos tenemos algo que aportar, dice Simón Mondragón Bernal

Responsabilidad compartida

Valle de México.- En la educación, todos tenemos algo que dar. Seas maestro, madre o padre de familia, o seas alumno, tu papel también implica entrega. Porque un maestro da conocimiento, pero también da ejemplo; da tiempo, pero también entrega una parte de sí mismo.

Señaló lo anterior el profesor Simón Mondragón Bernal, director general de Educación Médica Superior (EMS) del Estado de México, al arrancar, de manera oficial, el regreso a clases de miles de estudiantes.

“Los padres también deben educar desde la entrega: dando amor, límites, acompañamiento, valores y, sobre todo, ejemplo. Porque hay aprendizajes que no se enseñan con palabras, sino con la manera en que vivimos”, dijo.

Mondragón Bernal, reiteró que los alumnos también tienen algo que dar como lo es su esfuerzo, su responsabilidad, su respeto, su curiosidad y el compromiso de aprovechar la oportunidad que otros han puesto en sus manos.

“El educar no es esperar qué podemos recibir del otro. Es preguntarnos qué podemos aportar para que el otro pueda crecer. El maestro da para que el alumno aprenda. La familia da para que sus hijos tengan raíces. Que este nuevo ciclo escolar nos encuentre dispuestos a enseñar, acompañar, aprender y, sobre todo, a dar lo mejor de nosotros”, concluyó.