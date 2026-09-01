Pintarán en Ecatepec fachadas de poco más de 3 mil viviendas

Transforman imagen en Sierra de Guadalupe

Ecatepec, Méx- El gobierno de este municipio proyecta pintar, en una primera etapa, las fachadas de más de tres mil viviendas asentadas en la Sierra de Guadalupe, cuyo objetivo es transformar junto con los vecinos la imagen urbana de esta zona,

“Hay regiones completas que están cambiando, que ya empezaron a ver y a sentir cómo están cambiando. Aquí hay color, pero también luz”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros.

Calle Acacias es ejemplo de las difíciles condiciones en las que miles de personas construyeron sus viviendas en Ecatepec. Ubicada en una pronunciada pendiente, el acceso es casi imposible para vehículos y los propios vecinos habilitaron escaleras de concreto que llevan a lo alto del estrecho callejón.

“Vean las frases tan lindas que además sembraron aquí. Color, luz y seguridad, que es lo que necesitan. Y por supuesto, les hemos pedido jardines, flores (…) para que la imagen urbana cambie, los servicios, el ánimo. Porque todo merece el pueblo de Ecatepec”, aseguró Cisneros Coss.

Zuri Cruz Reyes, subdirectora de Proyectos Especiales de la Dirección de Obras Públicas, dijo que pintaron los 129 metros lineales de calle Acacias, con apoyo de pintores del programa Embelleciendo el Espacio Público y de vecinos. También crearon un jardín polinizador en el sitio.