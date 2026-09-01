Ninguna candidatura a quienes tengan antecedentes: Morena

“Ni ganando encuestas”

Ecatepec, Méx.- Aunque el método de encuestas será importante para definir a los próximos coordinadores, se verificará la imagen y legalidad en las aspiraciones y aun ganando sus respectivas encuestas, no se permitirá el paso a quienes tengan nexos con grupos de dudosa actitud.

Señaló lo anterior, Luz María Hernández presidenta de Morena en el Estado de México, luego de destacar que ese partido político se ocupa de impulsar a los mejores hombres y mujeres y aún en el caso de los partidos que vayan en coalición se analizará a cada hombre o mujer.

“Hablamos en el caso de los aspirantes de Morena, pero también dentro de los posibles acuerdos para ir en coalición, se platicará con los líderes de otros partidos para evitar que el crimen organizado o personas con antecedentes accedan a esos puestos”, dijo.

Por otra parte, reiteró que “nunca vamos a ser comparsas de intereses ajenos que afecten la seguridad o la tranquilidad de los mexiquenses y nuestro mejor ejemplo es la gobernadora quien es, hoy por hoy, la mujer con mayor preparación en la entidad y ha demostrado humanismo, liderazgo y experiencia en la administración pública”.

Finalmente, la dirigente estatal aseguró que si hay las pruebas para inculparlos será la autoridad correspondiente, en este caso la FGJEM ,quien determine si existen elementos de prueba y de ser así, la Comisión de Honor y Justicia aplicará lo correspondiente, como ya ocurrió anteriormente con una alcaldesa.