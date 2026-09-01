Aplauden mexiquenses designación de Higinio Martínez como presidente del Senado

Valle de México.- Alcaldes, legisladores, síndicos, regidores y consejeros políticos de Morena en la entidad mexiquense, respaldaron y aplaudieron a Higinio Martínez Miranda, quien es oficialmente el nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para el tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura. El cargo que asumió formalmente el 1 de septiembre, el legislador mexiquense fue respaldado inicialmente por unanimidad dentro de la bancada de Morena