Avalan maestros regular uso de celulares en escuelas: SEP

Resultados de consulta a docentes

Cerca del 40% de los más de 565 mil encuestados detecta que los alumnos llevan teléfonos

Luego de que el 81% de los más de 565 mil docentes consultados se pronunciaran a favor de restringir su utilización en las aulas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) trabaja en los nuevos lineamientos para regular el uso de celulares y otros dispositivos en las escuelas.

La SEP, dio a conocer los resultados de la consulta a docentes durante el Consejo Técnico Escolar Intensivo la semana pasada, en la cual participaron 565 mil 396 maestros.

Según los resultados, cerca del 40% de los docentes detecta que los alumnos llevan teléfonos celulares a la escuela y un 24% señaló la presencia de relojes inteligentes.

El 48% consideró que los celulares dificultan mantener la atención de los estudiantes, mientras que el 38% afirmó que interrumpen las actividades escolares y el 34% advirtió que los alumnos abandonan alguna forma de convivencia por permanecer pendientes de sus dispositivos.

Además, un 38.7% de los profesores aseguró haber detectado que los conflictos originados en las redes sociales terminan trasladándose a las aulas o las escuelas.

Ante este panorama, el 51% de los docentes propuso establecer protocolos para atender situaciones de riesgo y alcanzar acuerdos con madres y padres de familia sobre el acceso y uso de las tecnologías.

Delgado Carrillo explicó que los resultados fueron presentados parcialmente el viernes ante las autoridades educativas de los estados y que durante esta semana continuarán trabajando en una propuesta nacional.

La regulación de los celulares en las escuelas ha cobrado fuerza en distintos países ante las preocupaciones sobre sus efectos en la concentración, el aprendizaje, la convivencia y la salud mental de niños y adolescentes.

La Unesco ha recomendado que la tecnología se utilice en las aulas únicamente cuando contribuya al aprendizaje y ha advertido sobre los efectos negativos que puede tener su uso excesivo.

Jóvenes pasan casi 35 horas a la semana en redes sociales

Las redes sociales han cambiado la vida de los jóvenes para comunicarse, informarse, entretenerse y relacionarse, de acuerdo con el estudio “Crecer en la era de las redes sociales”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Se sabe que las redes sociales dejaron de ser solamente un lugar para publicar fotos, mandar mensajes o enterarse de qué hacen los amigos, pues, al menos para los jóvenes de 15 años, su uso se relaciona con el estudio, la convivencia y las habilidades creativas.

El dato que quizá mejor muestra este cambio es el tiempo de conexión. En promedio, los estudiantes de 15 años de los países de la OCDE dedican casi 35 horas a la semana a navegar, comunicarse y compartir contenido en redes sociales.

El uso de las redes sociales varía en los países de la OCDE, desde menos de 26 horas semanales en Japón hasta más de 45 horas en Chile.

Además, el tiempo en redes supera las 24 horas semanales que, en promedio, pasan en clases escolares y las 10.5 horas que destinan a hacer tareas.

Casi todos los adolescentes participan de alguna manera en estas plataformas. Alrededor de 95% navega diariamente por redes sociales, mientras que 88% señala que se comunica o comparte contenido digital en ellas.

¿Las redes sociales afectan las calificaciones?

Aquí el informe introduce un matiz importante: no se puede decir simplemente que usar redes sociales provoque un peor desempeño escolar.

La investigación que revisa la OCDE encuentra una relación compleja entre el tiempo en redes, el bienestar y los resultados académicos. En otras palabras, que dos cosas ocurran al mismo tiempo no significa necesariamente que una sea la causa de la otra.

Con los datos de PISA 2022, el rendimiento en matemáticas es mayor entre quienes tienen un uso moderado de redes sociales. A partir de más de tres horas diarias, el desempeño tiende a disminuir conforme aumenta el tiempo de uso.

La creatividad también presenta su propio patrón: los mejores resultados aparecen con un uso moderado de navegación en redes, de entre una y tres horas diarias.

Los países buscan nuevas reglas para los menores

El crecimiento de las redes también está llevando a los gobiernos a buscar nuevas formas de proteger a niños y adolescentes.

Algunos países han impulsado restricciones al uso de celulares en las escuelas, mientras otros han comenzado a establecer reglas específicas para las plataformas.

Australia, por ejemplo, puso en marcha en diciembre de 2025 una legislación que obliga a las plataformas consideradas de acceso restringido por edad a tomar medidas para impedir que menores de 16 años creen o mantengan cuentas.

La OCDE advierte, sin embargo, que las reglas por sí solas no resuelven el desafío. También considera importantes la educación digital y las herramientas que permitan a los jóvenes entender mejor las oportunidades y riesgos del entorno digital.

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