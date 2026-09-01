Una propuesta que combina comedia, observación y personajes contrastantes

Ari Telch abre las puertas de la mente con “D’Mente”

Entre humor, ironía y situaciones inesperadas, Ari Telch protagoniza D’Mente, una propuesta teatral que se asoma a los contrastes de la mente humana y que llegará este 5 de septiembre al Teatro San Benito Abad, en Cuautitlán Izcalli.

Por Gloria CARPIO

Hablar de la mente humana puede ser complejo, inquietante y hasta doloroso, pero también puede hacerse desde el humor. Esa es justamente la apuesta de “D’Mente”, espectáculo encabezado por Ari Telch, que este 5 de septiembre, a las 18:00 horas, llegará al Teatro San Benito Abad, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Con una propuesta que combina comedia, observación y personajes contrastantes, Telch invita al público a acercarse a un universo que suele mirarse con temor o prejuicios, pero que sobre el escenario adquiere un tono divertido, provocador y, al mismo tiempo, reflexivo.

A través de distintas facetas y situaciones inesperadas, el actor conduce al espectador por una experiencia teatral que juega con las contradicciones del comportamiento humano y con esa delgada línea entre aquello que consideramos cotidiano y lo que puede resultar completamente inesperado.

Bajo la premisa “Todos entran sanos y salen enfermos mentales”, D’Mente propone una función irreverente y cercana en la que el público no sólo observa: también puede reconocerse, cuestionarse y reírse de algunas de las peculiaridades que forman parte de nuestra propia manera de pensar y actuar.

HUMOR PARA MIRARNOS POR DENTRO

Con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, Ari Telch vuelve a demostrar su capacidad para transitar entre la comedia y personajes de mayor complejidad, convirtiéndose en el eje de una puesta que busca sorprender al espectador de principio a fin.

La obra fue escrita en complicidad con Alfonso Cárcamo y cuenta con la producción de Verónica Telch, Mayela Calderón en la producción ejecutiva y Norberto García en la dirección técnica.

Más allá de las carcajadas, D’Mente encuentra en el teatro un espacio para hablar de aquello que sucede dentro de nosotros y que pocas veces expresamos abiertamente. Sin pretender ofrecer respuestas, la propuesta apuesta por la cercanía con el público y por utilizar el humor como una ventana para observar la condición humana.

La cita será el sábado 5 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Teatro San Benito Abad, donde Ari Telch promete una función distinta, divertida y provocadora.

¡UNA CITA CON “D’MENTE”!

OBRA D’Mente PROTAGONISTA Ari Telch FECHA 5 de septiembre de 2026 HORA 18:00 horas LUGAR Teatro San Benito Abad, Cuautitlán Izcalli BOLETOS Taquilla y Celticket