Delfina Gómez inicia reconstrucción de 25 kilómetros de caminos en Xalatlaco

Beneficio a más de 187 mil habitantes

Facilitarán el traslado hacia la CDMX, reducirán tiempos de recorrido y favorecerán las actividades comerciales y turísticas de la región

Xalatlaco, Estado de México.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez inició la reconstrucción de 25.05 kilómetros de dos caminos en Xalatlaco, obras que mejorarán la movilidad de más de 187 mil habitantes y facilitarán el traslado hacia la Ciudad de México, además de favorecer la conexión regional con Ocoyoacac y Tianguistenco; estos proyectos se traducen en bienestar para las comunidades.

“El Gobierno del Estado de México tiene claro que la transformación de la entidad no ocurre detrás de un escritorio. Tenemos precisamente que caminar, y es ahí donde se construye y donde está la gente en las comunidades, en las escuelas, en las calles y en cada espacio donde la sociedad pueda trabajar de manera coordinada con el gobierno y en equipo por el bienestar y la justicia social del pueblo”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez.

La intervención comprende 5.7 kilómetros del camino 328, Xalatlaco-El Ajusco, y 19.35 kilómetros del camino 215, conocido como Camino Viejo a Chalma. Este último se incorporó al proyecto por instrucción de la Mandataria mexiquense, tras conocer las condiciones de la vialidad y escuchar las necesidades ciudadanas.

Estas vías registran un tránsito promedio diario superior a 20 mil vehículos y representan una conexión estratégica para quienes se trasladan hacia la Ciudad de México por motivos laborales y comerciales. También forman parte de una ruta utilizada para llevar productos hacia el Valle de México y benefician la actividad turística, especialmente a visitantes que se dirigen al Santuario de Chalma, uno de los principales destinos religiosos del país.

Como parte de la visión integral de conservación carretera, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez instruyó revisar las condiciones del drenaje a lo largo de las vialidades para atender las necesidades de las comunidades y evitar posteriores intervenciones sobre los caminos rehabilitados.

Asimismo, señaló que su administración continuará con la recuperación de la infraestructura carretera de la entidad como parte de “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, con proyectos en las regiones norte y sur, así como en otros puntos que requieren atención.

Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, explicó que los trabajos tendrán un periodo de ejecución de 12 semanas e incluirán escarificado de la carpeta existente, reposición de la superficie de rodamiento, balizamiento y señalización. Destacó que se harán por administración directa, mediante maquinaria y equipo.