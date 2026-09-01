Agua, movilidad y servicios públicos, prioridades del GEM

Nueva planeación metropolitana

Metepec, Estado de México.- Con 59 municipios y más de 12.4 millones de habitantes, el Estado de México tiene la mayor representación territorial y poblacional en la nueva configuración de la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez participa en la definición de acciones regionales para atender retos comunes en materia de agua, movilidad, servicios públicos, riesgos y desarrollo económico.

A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), la entidad participa en la actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), instrumento que permitirá establecer una planeación conjunta entre las entidades y municipios que integran esta región.

Bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Zona Metropolitana del Valle de México quedó conformada por 84 demarcaciones: 59 municipios del Estado de México, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, ocho municipios de Hidalgo y uno de Morelos, donde habitan cerca de 23 millones de personas.

El Programa busca que los gobiernos involucrados cuenten con una visión común para atender problemas que superan los límites territoriales de cada entidad o municipio. Entre sus prioridades se encuentran la gestión sustentable de las cuencas de agua, los sistemas integrados de movilidad regional, la cobertura equitativa de servicios públicos, la gestión de riesgos y el desarrollo económico.

Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, destacó que la participación del Estado de México permitirá aportar las necesidades y características de sus municipios a la planeación metropolitana, con el propósito de que el crecimiento de la región se traduzca en equidad, bienestar y justicia social para las familias.

Como parte de la elaboración del POZMVM, el Estado de México ha participado en 175 reuniones con enlaces estatales, 17 recorridos por sitios estratégicos metropolitanos y 40 sesiones del Secretariado Técnico Conjunto.

La participación mexiquense también ha tenido un peso relevante en el proceso de consulta. De los 24 talleres realizados con más de 2 mil 300 asistentes, 19 tuvieron como sede el Estado de México. Además, se efectuaron 59 entrevistas con gobiernos municipales y 12 recorridos de diagnóstico regional.

El proceso también considera la participación de 167 comunidades indígenas de la zona metropolitana: 88 de la Ciudad de México, 66 del Estado de México, 12 de Hidalgo y una de Morelos. En territorio mexiquense se han realizado 72 de las 100 reuniones de consulta previstas.