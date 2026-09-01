Volkswagen México reduce su producción en planta de Puebla

Golpea la crisis automotriz global

La eliminación indefinida de un turno afectará alrededor de un millar de empleados

Frente a un “contexto desafiante” de la industria automotriz en el mundo y, en específico, en Norteamérica, la planta Volkswagen en Puebla, uno de los motores de la industria automotriz mexicana con una producción de 919 vehículos al día, cerrará indefinidamente uno de sus turnos de producción.

La firma alemana señaló que el ajuste solo se aplicará a los modelos Tiguan y Jetta. “Como empresa, asumimos esta difícil pero necesaria medida, apegados a lo que establece la ley”, concluyó Volkswagen en un escueto comunicado.

La firma no especificó una cifra de despidos, pero fuentes allegadas al sindicato de la armadora barajan la supresión de entre 800 y más de un millar de puestos de trabajo.

En paralelo al anuncio de la supresión de un turno, el sindicato de la planta en Puebla aseguró que la empresa ha incurrido en despidos unilaterales. “Para el sindicato, la estabilidad en el empleo de sus agremiados y la protección de la actividad productiva son asuntos prioritarios”, afirmó.

El gremio sindical añadió que desde mayo pasado presentaron alternativas a la directiva para hacer frente a las problemáticas productivas, pero ninguna de las propuestas fue tomada en cuenta por la empresa. El freno de operaciones de Volkswagen Puebla ocurre solo unos días después de que se diera a conocer un incremento global de 10,04% en las prerrogativas laborales de los empleados de esta factoría.

Las alertas al interior de la armadora comenzaron a sonar desde la semana pasada, cuando el consejero delegado de Volkswagen, Oliver Blume, planteó en una reunión con cerca de 10,000 trabajadores en Wolfsburgo, Alemania, que la empresa echará mano de un plan drástico para reducir costos y simplificar sus estructuras.

Blume reconoció una creciente presión sobre la industria automotriz debido a las dificultades del entorno global y al avance acelerado de los competidores chinos. “Desde la perspectiva actual, aproximadamente la mitad de la necesidad de ajuste corresponde a Alemania y la otra mitad, al resto del mundo”, indicó el directivo, aunque no mencionó una cifra concreta de puestos de trabajo a eliminar.

Los ecos de esta crisis ya han llegado al corazón de Volkswagen en México, a su planta en Puebla. Para el sindicato y los organismos de la iniciativa privada, el anuncio de la supresión de un turno de producción puede significar el inicio de una tormenta mayor.

Los líderes sindicales aseguraron que en los próximos días darán a conocer una batería de iniciativas técnicas para hacer frente a esta coyuntura, al tiempo que exigieron a la armadora y a los gobiernos federal y local sumarse para encontrar una solución que no afecte a un centro de producción con más de 70 años de historia, cuando en 1954 se encendieron los motores del Volkswagen Sedán, mejor conocido como “vocho”. Además de su planta en Puebla, la firma cuenta con una factoría de motores en Silao, Guanajuato.

El plan de Volkswagen para ajustarse al desafiante entorno global no es ajeno a la reconfiguración que ha vivido el sector desde el año pasado ante la guerra arancelaria de Estados Unidos contra los automóviles foráneos. Las exportaciones mexicanas de automóviles que no acrediten contenido estadounidense deben pagar un arancel máximo del 25% para acceder a Estados Unidos.

Manuel Fuentes, experto en temas laborales, explica que el cierre de algún departamento o de un turno no requiere una consulta laboral para su concreción. Por otra parte, señala que esta medida se suma a la de otras empresas del sector que en México han decidido cerrar puestos de empleo debido al nuevo entorno arancelario.

Volkswagen Puebla ha recortado el 36% de su plantilla en 14 años

La planta Volkswagen en Puebla es una de las principales generadoras de empleo en la entidad; sin embargo, su fuerza laboral ha registrado altibajos en los últimos años.

Al cierre del mes de julio de este 2026 la armadora registró una plantilla de 11 mil 815 trabajadores, entre personal técnico sindicalizado y colaboradores administrativos.

En medio de reestructuraciones operativas, cambios de modelos y presiones en el mercado internacional, la factoría ubicada en el municipio de Cuautlancingo se ha reducido en un 36 por ciento desde 2012 a la fecha, es decir, en solo 14 años.

Representa el 43.4 por ciento PIB estatal

De acuerdo con el registro histórico de la compañía, en 2012 la armadora empleaba de manera directa a 18 mil 454 personas entre administrativos y obreros.

A pesar de esta reducción, Volkswagen de México se mantiene entre las principales empleadoras.

Al cierre de julio de este 2026 los trabajadores de Volkswagen representaban 1.7 por ciento de un total de 660 mil 609 empleos asegurados en Puebla y el 6.3 por ciento de las 187 mil 343 plazas que genera el sector manufacturero a nivel estatal, conforme a datos de la STPS.

El peso de la armadora se refleja en la economía. De acuerdo con datos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el ecosistema automotriz y autopartes representa el 43.4 por ciento PIB estatal.

La actividad de la armadora de origen alemán representa un importante aporte a la industria de vehículos a nivel nacional.

De enero a julio de este año 2026, Volkswagen de México contribuyó con el 9.7 por ciento de la producción de 2.2 millones de unidades fabricadas entre las armadoras asentadas en el país, según registros del Inegi.