Rebelión en la granja llega a México

A partir del 3 de septiembre de 2026

La adaptación de Andy Serkis de la novela clásica cuenta con un elenco estelar

Angel ha anunciado la adquisición de los derechos de distribución en cines para la muy esperada adaptación animada de “Rebelión en la granja” (de George Orwell), dirigida por Andy Serkis. Con un elenco de voces legendario, “Rebelión en la granja” fue producida por Adam Nagle y Dave Rosenbaum para Aniventure, y por Jonathan Cavendish y Andy Serkis para Imaginarium Productions, contando con la animación de Cinesite.

El estreno de la película en salas está programado para el 3 de septiembre de 2026.

«Este es un proyecto de enorme corazón», dijo Brandon Purdie, Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo Teatral y de Marca en Angel. «La dirección visionaria de Andy Serkis, combinada con este elenco poderoso, crea una película que se siente oportuna, urgente y profundamente humana, aunque los protagonistas puedan ser cerdos, burros y caballos. Estamos seguros de que los cinéfilos verán no solo una historia de animales de granja, sino un espejo que hoy se le sostiene a nuestro mundo.»

Andy Serkis, aclamado actor y director, ha impulsado este proyecto con un guion de Nicholas Stoller.

La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy el verano pasado, donde Pete Hammond de Deadline declaró que la película «me parece una de las más importantes del año.»

Serkis agregó: «La Granja de los Animales de Orwell nunca se ha sentido más relevante. En una época donde el poder, la propaganda y la desigualdad moldean nuestras sociedades, es vital recordar su historia de advertencia. Esta adaptación no es solo una historia para entretenimiento, es un recordatorio de que la democracia, la libertad y la integridad son frágiles y deben ser vigiladas. Mi esperanza es que el público se vaya conmovido, reflexivo e inspirado para defender los valores que importan. Me siento honrado de que Angel y el Angel Guild estén dispuestos a llevar esta película a las pantallas grandes.»

El elenco de voces estelar incluye: – Seth Rogen como Napoleón – Gaten Matarazzo como Lucky, un joven lechón dividido entre ideologías en competencia. – Steve Buscemi como el Sr. Whymper, un empleado humano del banco. – Glenn Close como Freida Pilkington, una vecina intrigante. – Laverne Cox como Bola de Nieve, reimaginada en esta versión como una cerda y rival de Napoleón. – Kieran Culkin como Squealer, el propagandista persuasivo de Napoleón. – Woody Harrelson como Boxer, el caballo leal. – Jim Parsons como Carl la oveja y como el resto de su rebaño. – El propio Andy Serkis da voz al Sr. Jones, el dueño original de la granja, y a Randolph el Gallo. – Kathleen Turner como Benjamín el burro. – Iman Vellani como los lechones Puff y Tammy, amigos cercanos de Lucky. Usando su modelo impulsado por miembros del Gremio de los Ángeles, Angel está dedicado a asegurar que Rebelión resuene tanto con los lectores de larga data del clásico de Orwell como con las nuevas generaciones que descubren sus temas por primera vez.