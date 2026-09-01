Remesas de migrantes sumaron 5 mil 571 millones de dólares en julio: Banxico

Envíos crecen 3 poor ciento

Se ubicaron en 104 millones de dólares, cifra 3.9 por ciento superior a la de julio de 2025

De acuerdo con cifras del Banco de México (BdeM), los ingresos por remesas provenientes del exterior sumaron 5 mil 571 millones de dólares en julio de 2026, un aumento anual de 3.0 por ciento.

Este crecimiento se explica por un nivel similar en el número de envíos y por un alza de 3.0 por ciento en el monto de la remesa promedio.

En el séptimo mes del año se registraron 13.1 millones de transacciones, con un envío promedio de 426 dólares.

Las remesas enviadas por residentes en México al exterior se ubicaron en 104 millones de dólares, cifra 3.9 por ciento superior a la de julio de 2025, derivada de 266 mil operaciones con un envío promedio de 390 dólares.

Con estos resultados, el superávit de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo se colocó en 5 mil 467 millones de dólares, por arriba de los 5 mil 308 millones de dólares reportados en julio de 2025.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, los ingresos avanzaron 0.5 por ciento mensual en julio, mientras los egresos retrocedieron 0.3 por ciento. El superávit desestacionalizado fue de 5 mil 168 millones de dólares, cifra que se compara con los 5 mil 140 millones de dólares de junio.

En el acumulado de enero a julio de 2026, los ingresos por remesas ascendieron a 36 mil 349 millones de dólares, por arriba de los 35 mil 250 millones de dólares del mismo lapso de 2025, una expansión anual de 3.1 por ciento.

En ese periodo, 99.1 por ciento del total se realizó vía transferencias electrónicas, con 36 mil 37 millones de dólares. El efectivo y especie representó 0.7 por ciento, con 244 millones de dólares, y los money orders 0.2 por ciento, con 69 millones de dólares.

Egresos por remesas sumaron 731 mdd

Los egresos por remesas en los primeros siete meses del año sumaron 731 millones de dólares, por arriba de los 688 millones de dólares de 2025, un incremento anual de 6.3 por ciento. Con ello, el saldo superavitario de enero-julio se ubicó en 35 mil 619 millones de dólares, monto mayor a los 34 mil 562 millones de dólares de un año antes, un avance de 3.1 por ciento.

En los últimos doce meses, de agosto de 2025 a julio de 2026, el flujo acumulado de ingresos fue de 63 mil 571 millones de dólares, contra 63 mil 409 millones de dólares del periodo julio 2025-junio 2026.

Los egresos en el mismo lapso sumaron mil 227 millones de dólares, similar a los mil 224 millones de dólares previos. El superávit acumulado a doce meses se colocó en 62 mil 344 millones de dólares, por arriba de los 62 mil 186 millones de dólares del mes anterior.

Retorno de connacionales

Un análisis del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) mostró que, con base en cifras del mercado laboral de Estados Unidos, entre enero y julio de 2026 se acentuó la contracción del empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes, tendencia que comenzó a finales de 2024.

El organismo puntualizó que, al cierre de julio de 2026, los niveles de ocupación registraron caídas anuales de cerca de 300 mil trabajadores mexicanos inmigrantes en la industria de la construcción; casi 109 mil ocupaciones en los servicios de alimentación, recreación y hospedaje; 74 mil trabajadores en las manufacturas, y 45 mil empleos agropecuarios.

Principal fuente de ingresos externos de México

Las remesas comenzaron a crecer de forma sostenida al inicio de la pandemia de la covid-19, en marzo de 2020, y se consolidaron como la principal fuente de ingresos externos de México.

Sin embargo, México rompió en 2025 una racha de once años consecutivos de crecimiento anual de las remesas, al recibir 62.471,7 millones de dólares, el 3,9 % menos que el récord de 64.745 millones alcanzado en 2024, en un contexto marcado por el endurecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las deportaciones y la agresiva la política migratoria estadounidense mantienen la preocupación en México, donde los connacionales representan cerca de la mitad de los aproximadamente once millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Las remesas equivalen a alrededor de un 4 % del producto interior bruto (PIB) mexicano y colocan al país como el segundo mayor receptor de estos recursos en el mundo, solo por detrás de la India.