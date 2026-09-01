Muchos autoelogios, pero los desaparecidos continúan en el olvido

CLASE POLITICA. Miguel Ángel Rivera

Ninguna novedad en el segundo informe de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo. Como se esperaba, fue un discurso triunfalista, en el que sólo se mencionaron temas acerca de supuestos o reales éxitos de la llamada Cuarta Transformación.

Algunos de esos aspectos, como el aumento al salario mínimo y el fortalecimiento de la moneda nacional vienen desde el sexenio anterior, pero esa distancia, cuando resulta positiva, no se marca, y, cuando es negativa, ni se recuerda.

Por ejemplo, en el caso del salario mínimo, es de reconocer que se trata de uno de los escasos logros o promociones positivas del caudillo de la 4T.

La Presidenta destacó que ese salario creció un 154 por ciento en términos reales, alcanzando los 9 mil 282 pesos en 2026. Cabe precisar que, según encuesta del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) al primer trimestre de este año eran aproximadamente 27.9 millones de personas (el 40.1% de la población ocupada) las que ganan un salario mínimo o menos. El cálculo del aumento comprende el periodo 2018 a 2026, es decir desde el inicio del sexenio del ex presidente López.

Otro punto central del mensaje de la presidenta Sheinbaum fueron, naturalmente, los programas del bienestar, las dàdivas que se traducen en votos, las cuales llegan a casi 43 millones de personas.

En materia de educación destacó que se eliminó el examen de admisión. Por lo pronto, anunció que se crearán 156 mil nuevos lugares en educación media superior durante este año. No está claro si existen nuevos planteles.

Contra los iformes en el sentido de que la refinería de Dos Bocas no logra alcanzar su máximo de operación, Sheinbaum aseguró que esa planta ha permitido al país enfrentar el aumento en los precios de los combustibles y el desabasto derivado de conflictos internacionales.

Otro de los puntos relevantes, que se ha repetido mucho últimamente, es la defensa de la soberanía nacional. Señaló que, a pesar de dificultades recientes con el gobierno de Estados Unidos, defenderá la independencia del país, al señalar que la cooperación no significa sometimiento. “Defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, dignidad e independencia mientras sea Presidenta”, afirmó.

La mandataria también presumió el descenso en la cantidad de homicidios dolosos, pero no hizo referencia a los desaparecidos, cuyo número va en aumento.

Aunque el tema quedó fuera del discurso, es de mencionar que el propio gobierno federal presentó en marzo de 2026 un informe nacional de búsqueda, que reportó una cifra de 132,534 personas no localizadas en el país.

Por desgracia, este grave problema no disminuye. Según un estudio de los especialistas César Martínez y Tamara Mares revelò que el primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum marcó un récord en el número de desapariciones en México: cada día, 40 personas no regresan a sus hogares, un promedio de 1.6 cada hora. Hasta el 1 de octubre de 2025, desaparecieron 14,765 personas en el país, 16% más que en el último año de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, cuando hubo 12,695 víctimas.

No obstante, ni una expresión de consuelo para las madres buscadoras. Tal vz la jefa del Ejecutivo federal no quiso repetirse, pues ya el pasado 13 de junio les dirigió un mensaje: «siempre van a tener nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo lo que pueda hacer el gobierno de México para encontrar a sus familiares. Entendemos su dolor, y vamos a estar cerca siempre buscando a sus familiares».

Los que sí aparecieron en Palacio Nacional para escuchar el mensaje de la Presidenta fueron los ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal que nació de las llamadas elecciones del acordeón.

Antes, cuando se cuidaba mucho la apariencia de la autonomía de cada uno de los tres poderes de la nación, al informe del titular del Ejecutivo federal, asistía en representación del Judicial únicamente el presidente en turno de la Suprema Corte. Ahora que hay más “cercanía”, por no usar alguna expresión peyorativa,fueron invitados los nueve ministros y todos atravesaron la calle para ocupar sus sitios reservados dentro de Palacio Nacional.

Los ministros también estaban de fiesta, pues hace un año se instaló esa nueva Suprema Corte de Justicia, elegida mediante voto popular (inducido mediante listados conocidos popularmente como acordeons). Es decir, los ministros también estaban de fiesta, pero se cuidaron de proyectar alguna sombra sobre el inicio del “mes de la presidenta”, pues la titular del Ejecutivo llevará la celebración a todo el país, pues realizará una gira por las 32 entidades del país para presentar los resultados de su Segundo Informe de Gobierno, o sea, que tendrá que encimar algunos, pues septiembre sólo tiene 30 días. ¿Cuáles serán las entidades desairadas, a las que sólo les dedique medio día la Presidenta o seguirá la celebración hasta octubre?

Bueno, pero estamos con los ministros de la Suprema Corte, que decidideron no hacer ninguna celebración en esa fecha que coincide con la del informe presidencial. A lo más que llegaron fue a darse el día libre. Si, para poder escuchar en vivo el mensaje de la jefa del Ejecutivo decidieron suspender la sesión de ayer, pues el 1 de septiembre ya no es día feriado.

Pero así como los ministros se concedieron un día de asueto, hubo otras personas e instituciones que decidieron hacer un balance de lo realizado por la nueva Suprema Corte durante su primer año de existencia, gracias a la reforma constitucional llevada a cabo por Morena y sus rémoras.

Uno de los organismos qu se ocupó de revisar el avance de los trabajos de la Suprema Corte del acordeón fue la empresa especializada Integralia Consulores, la cual, en su portal se presenta como consultoría líder en asuntos públicos, que combina “un sólido análisis en temas de riesgo político, asuntos públicos, económicos, legislativos, regulatorios y sociales con un enfoque tanto preventivo como prospectivo”.

La referida institución calculó que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió casi 40 por ciento menos casos que la Corte anterior.

El análisis se publicó en el reporte titulado “El nuevo Poder Judicial: primeros hallazgos sobre su desempeño”, en el cual se precisa que la nueva Corte resolvió cerca de un 37 por ciento menos de asuntos en comparación con el mismo periodo de la administración pasada.

Datos del primer año:

Corte anterior (2024-2025): Votó 3,174 proyectos de sentencia.

Nueva Corte (2025-2026): Resolvió 2,059 asuntos a partir de proyectos de sentencia.

Diferencia: Representa una reducción superior al 35% en el volumen total de asuntos atendidos por el Pleno.

De acuerdo con este estudio, las causas principales a las que se atribuye esta reducción de los casos resueltos se debe a la eliminación de las cuatro salas con las que operaba el anterior tribunal, por lo que ahora todo el trabajo se concentra únicamente en el Pleno.

Otro estudio, éste a cargo del canal de noticias N+, antes Noticieros Televisa puso en evidencia que, “a la hora de dividir el número de sentencias entre el número de ministros, resulta que también en ese criterio, la nueva conformación de la Corte es menos productiva.

“Cada uno de los nuevos nueve ministros elaboró en promedio 229 proyectos de sentencia votados mientras que cada uno de los 11 ministros de la conformación anterior elaboró 289.

Al desglosar cifras, N+ encontró que no todos los ministros trabajan por igual. La lista de productividad la encabezan Yasmín Esquivel, Arístides Guerrero y Loretta Ortiz.

Sorprendentemente, la ponencia (equipo) “del ministro presidente Hugo Aguilar es la que menos proyectos ha presentado, pero por su carácter de presidente no le son turnadas controversias constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad, por lo que se reduce la cantidad de asuntos que debe tramitar. Además, como presidente de la Corte, Aguilar cumple con otras funciones que van desde decidir qué asuntos se admiten hasta representar a la institución en eventos políticos”, destacó el estudio.

Si a eso se le agregan diferencias, por no decir pleitos, entre los ministros, es difìcil que la situación mejore. De hecho, desde ahora se disputan la Presidencia, pesar de que el mandato de Aguilar termina hasta dentro de un año, precisamente el 1 de septiembre.