Quimérica Producciones busca dignificar el trabajo artístico

Un grito por Javier Solís, José José y Juan Gabriel

Plantean modelo basado en empleo formal, seguridad social y continuidad profesional para los artistas

Por Arturo Arellano

Quimérica Producciones prepara para el próximo 17 de septiembre su primer concierto como parte de una nueva etapa institucional: Un grito por Javier Solís, José José y Juan Gabriel, un espectáculo dedicado a tres de las voces más representativas de la música mexicana.

Más allá de la presentación artística, el proyecto busca impulsar un modelo de trabajo que otorgue estabilidad a quienes se dedican a la música y a las artes escénicas. Guillermo Armada, director general y artístico de la empresa, explicó que la productora nació con una finalidad central: incorporar artistas a una nómina formal y ofrecerles beneficios laborales.

“La única finalidad que tiene es tener cuantos más artistas mejor en nómina para que estos artistas tengan un sueldo fijo mensual, que tengan derecho a seguro social, Infonavit y cuando sean mayores puedan jubilarse”, declaró Armada durante la entrevista.

Quimérica Producciones funciona como incubadora, productora, promotora y plataforma de desarrollo de talento nacional. Sus líneas de trabajo incluyen la creación de conciertos y espectáculos, la representación artística, la formación especializada, la producción audiovisual y la vinculación con instituciones públicas y privadas. Y el espectáculo del 17 de septiembre será el lanzamiento de la nueva etapa de Quimérica Producciones. Armada señaló que, antes de su incorporación, la empresa ya había realizado algunos eventos, pero consideró necesario establecer una dirección especializada, una identidad visual y una estrategia artística definida.

En el concierto participarán cuatro artistas seleccionados por la empresa, además de siete intérpretes invitados que se sumarán para fortalecer la presentación. Entre los nombres mencionados por Armada se encuentran Alex Brizuela, cantante de The Revenants; Carla Centeno, quien interpretó por primera vez a Malinche en el musical homónimo; Johnny Sigal y Jorge Dager, quien cuenta con dos nominaciones al Grammy, según lo referido en la entrevista.

La propuesta busca combinar el homenaje a Javier Solís, José José y Juan Gabriel con la presentación pública del modelo de Quimérica: ofrecer espectáculos de calidad mientras se generan recursos para sostener el empleo de los artistas que forman parte de la empresa.

Un modelo basado en la permanencia

Uno de los principales planteamientos de Quimérica es que los artistas no sean contratados únicamente para una producción específica. La intención es que, una vez incorporados a un proyecto, permanezcan dentro de la organización y participen posteriormente en nuevos espectáculos acordes con sus capacidades vocales y escénicas.

“Cuando hacemos un producto nuevo, por ejemplo una zarzuela, una ópera, para ese producto entran directamente siete cantantes, ocho cantantes, diez cantantes. Ellos entran en el momento en el que inicia este proyecto y a partir de ese momento se quedan en Quimérica ya para siempre”, explicó Armada.

Con este esquema, la empresa contempla integrar hasta 23 artistas entre el periodo actual y marzo de 2027. La cifra podría ampliarse conforme se desarrollen nuevas producciones, como zarzuelas, óperas, conciertos líricos y presentaciones de distintos géneros.

El director general y artístico indicó que la estrategia también contempla la participación de profesionales de diferentes estados del país. Como ejemplo, mencionó la incorporación de un artista procedente de Sonora que colaborará como director de escena en las producciones programadas hasta marzo.

Quimérica Producciones tiene previsto desarrollar diversos proyectos durante los próximos meses. Aunque algunos acuerdos todavía están pendientes de formalización, Armada adelantó que existen convenios con teatros de la Ciudad de México para realizar varias presentaciones.

La agenda contempla cuatro zarzuelas, un concierto procedente de España con una recopilación de arias de ópera y un espectáculo de boleros en diferentes versiones. Además, la empresa planea estrenar su primera ópera completa en marzo de 2027 “También Quimérica va a estar trayendo productos que ya existan, por ejemplo, artistas internacionales que puedan venir, y los va a traer como modo de financiación para poder seguir manteniendo esta nómina de los artistas Quimérica”, señaló Armada.

Recursos para garantizar salarios

El financiamiento de la nómina dependerá principalmente de los ingresos generados por las producciones y la venta de boletos. Sin embargo, Armada aseguró que los socios fundadores están dispuestos a aportar recursos en caso de que los espectáculos no alcancen las ventas esperadas “No va a haber ningún artista en Quimérica que se quede sin cobrar, aunque no nos funcionen las producciones”, sostuvo.

El directivo explicó que la planeación financiera de la empresa no se mide únicamente a partir de las ganancias. La prioridad es establecer cuántos artistas pueden integrarse y durante cuánto tiempo es posible garantizar sus salarios “Ellos quieren saber cuántos artistas y cuántos meses vamos a cubrir”, afirmó Armada al referirse a los socios fundadores.

Según sus estimaciones, aun en un escenario desfavorable de venta de boletos, el plan de producciones previsto hasta febrero o marzo de 2027 permitiría cubrir los sueldos de 23 artistas hasta septiembre de 2028. Si las ventas son favorables, ese periodo podría ampliarse.

El público como parte del proyecto

Para Quimérica Producciones, la compra de un boleto representa algo más que el acceso a un espectáculo. La empresa busca que el público participe indirectamente en la construcción de mejores condiciones laborales para los artistas “Las personas, cuando compren un boleto Quimérica, no solamente van a ver un gran espectáculo, sino que van a ayudar a los artistas”, expresó Armada. “Todo el dinero del boleto que entreguen, el 100% del dinero, va destinado a pagar las nóminas de los artistas Quimérica”.

Con el concierto dedicado a Javier Solís, José José y Juan Gabriel, la productora comenzará una etapa que pretende extenderse a distintos estados del país y consolidar una plataforma de desarrollo artístico. Su propuesta parte de una premisa: que la actividad cultural puede ofrecer espectáculos de calidad y, al mismo tiempo, contribuir a que quienes los hacen posibles tengan seguridad, derechos laborales y un futuro profesional.