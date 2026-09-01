Daniela Luján y Ricardo Margaleff regresan con lo nuevo de… “¿Tú crees?”

Bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo

Para esta quinta temporada, el arco narrativo da un giro importante tras dejar atrás las locaciones de “Almacenes Patito”

Por: Asael Grande

La caótica y entrañable pareja de la televisión mexicana, Gaby (Daniela Luján) y Plutarco (Ricardo Margaleff), está de vuelta en la pantalla chica, a partir del 13 de septiembre, con el estreno de la quinta temporada de “¿Tú crees?”, el exitoso spin-off derivado del universo de Una familia de diez.

Bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo, esta nueva entrega promete mantener el sello de comedia blanca y enredos familiares que ha conquistado a la audiencia hispanohablante. Tras haber concluido exitosamente sus grabaciones en los foros de TelevisaUnivision, la serie presenta una renovación total en sus escenarios y dinámicas de personajes.

Para esta quinta temporada, el arco narrativo da un giro importante tras dejar atrás las locaciones de “Almacenes Patito”. En los nuevos episodios, el torpe matrimonio y sus compañeros de trabajo deberán adaptarse a las reglas de una nueva cadena de tiendas: Del Sol / Woolworth: “ya estrenamos el 13 de septiembre, la quinta temporada de ‘¿Tú crees?’; primero fueron las aventuras de Gaby, y Plutarco fuera de la casa de sus padres, y tratando de ser unos adultos funcionales que, no lo han logrado, pero ahí van, y de pronto tienen una nueva familia laboral que son todos los empleados de El Sol, y son personajes increíbles que se han vuelto entrañables”, comentó Daniela Luján (Gaby) en entrevista con esta casa editorial.

El caos se desatará con la llegada de un nuevo gerente de zona, un personaje estricto que pondrá a prueba la paciencia del personal e intentará reestructurar por completo el orden del almacén. En el plano familiar, Gaby y Plutarco no la tendrán más fácil, ya que deberán lidiar con las crecientes travesuras de sus hijos, quienes pondrán de cabeza su hogar.

Una de las sorpresas más comentadas por la producción es el regreso de Humberto al almacén, un movimiento que reabrirá viejas rivalidades, malos entendidos y enredos amorosos del pasado entre los empleados del lugar: “estamos de regreso con la quinta temporada, gracias al público que prende la televisión, el personaje de Plutarco tiene mucho de mi esencia, de mi carrera, me da gusto que las familias ya me reconocen, es un buen termómetro de cómo ha traspasado el programa; como actor, no he parado de estudiar, estudié en Nueva York, luego me fui a Los Angeles, y aquí en México estoy todo el tiempo tomando talleres, tomo clases de canto, poniéndome al día para hacer un musical como Matilda, se acaba de estrenar mi película con Rob Schneider en Disney Plus, así que no deben perderse la serie de comedia, ‘¿Tú Crees?’”, dijo en entrevista, Ricardo Margaleff, quien interpreta el personaje de Plutarco.

Para Daniela Luján, el personaje de Gaby le ha dejado aprendizaje: “fue el primer proyecto que hice de comedia, como tal, aprendí y sigo aprendiendo muchas cosas, la comedia no es fácil, se necesita mucha precisión, se necesita mucha limpieza, no es como una cosa desparpajada, aunque pueda parecer; Gaby me ha dejado muchas satisfacciones, tanto laborales, amistades maravillosas, muchas satisfacciones también, con el público, sabiendo que muchos niños que crecieron viendo Familia de Diez, ya son casi adultos, y yo le he dejado a Gaby muchos años, creo que le he dejado mucho experimento, he experimentado con ella muchas cosas de mi oficio, mucha creatividad para poder crear con ella, nos hemos dado bastante amor, así que, siéntense a ver los Domingos de Sofá, y ¿Tú Crees?, es la historia de Plutarco y Gaby, estos dos personajes desubicados, que intentan sobrevivir a la vida adulta, y a las responsabilidades, creo que todos hemos vivido cosas así, además de las historias de los personajes de El Sol, que es la tienda departamental, para tratar de llevar la vida de la mejor manera”.

El elenco principal se mantiene sólido para esta temporada, contando con la participación de figuras clave de la comedia televisiva actual: Ingrid Martz, Pierre Angelo, María Alicia Delgado, Luis Manuel Ávila, Tadeo Bonavides, Juan Carlos Casasola. Para esta quinta temporada de “¿Tú crees?”, la serie tendrá invitados especiales como Rafael Inclán, Pepe Magaña, ‘Pocholo’, Beatriz Moreno, Camila Rivas, Lalo España, y Roberto Tello.

La quinta temporada de “¿Tú crees?” se transmite los domingos a las 19:30 horas a través de la señal de Las Estrellas, ocupando el horario estelar de la barra de comedia dominical. Para quienes prefieren el formato digital, los nuevos episodios y las temporadas completas anteriores están disponibles bajo demanda en la plataforma de streaming ViX.