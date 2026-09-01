Geraldine y Óscar llevaron su talento matemático de la UAEMéx hasta Singapur

Participaron en el Singapore International Math Olympiad Challenge 2026, donde cosecharon menciones honoríficas y medallas, en una experiencia que los acercó a jóvenes de 41 países

Toluca, Méx.- Las matemáticas dejaron de ser para Geraldine Victoria Mendoza Monroy y Óscar Tadeo Molina Ortiz una asignatura escolar para convertirse en una oportunidad de conocer otras culturas, enfrentar nuevos desafíos y representar a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en un escenario internacional.

Ambos estudiantes participaron en el Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) 2026, competencia que reunió a más de dos mil estudiantes de 41 países. La experiencia no solo les dejó reconocimientos y medallas, sino también nuevos aprendizajes, amistades y una perspectiva distinta sobre el alcance de las matemáticas.

Para Geraldine Victoria Mendoza Monroy, estudiante del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx, ubicado en el municipio de Atlacomulco, el gusto por esta disciplina no apareció de manera inmediata. Su acercamiento comenzó a través de los concursos y de las oportunidades que encontró con el acompañamiento de sus profesores y amigos.

“Yo no tenía un gran gusto por las matemáticas. Se me daban bien, pero no eran mi fuerte. Siento que las matemáticas te abren el camino a nuevas experiencias, nuevas perspectivas, y también es mucho viaje y, quieras o no, te empapas de muchas culturas diferentes y formas de pensar. Es impresionante explicar el mundo con números”, compartió.

En el caso de Óscar Tadeo Molina Ortiz, egresado del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, el interés surgió desde los primeros semestres del bachillerato y creció a partir del reto que representaba enfrentarse a problemas distintos a los que habitualmente se plantean en las aulas.

“Me gustaba hacer números, la aritmética, el álgebra, y cuando me enteré del concurso que involucra muchas matemáticas que no son tanto del tipo que se ven en la escuela, sino que son diferentes, matemáticas en las que se tiene que usar razonamiento lógico y pragmático, eso fue lo que me inspiró a participar: retarme a mí mismo”, relató.

Preparación y trabajo en equipo

Llegar a una competencia internacional de esta magnitud requirió que ambos combinaran sus actividades académicas con concursos, asesorías y horas de preparación. En este proceso también fue fundamental el acompañamiento del profesor Alejandro Alvarado Catzoli, del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, quien viajó con ellos a Singapur.

Para el docente, el valor de esta experiencia va más allá de los resultados obtenidos en la competencia: se trata de brindar a los estudiantes la posibilidad de descubrir sus capacidades, enfrentarse a nuevos retos y convivir con jóvenes que comparten sus mismos intereses.

“Son chicos extremadamente brillantes, muy disciplinados, muy constantes. Es la combinación de talento, disciplina y constancia. Esto no es casualidad, ni mucho menos. Es un trabajo, desde luego, en equipo. Nosotros apoyamos, pero realmente el talento lo tienen ellos, son los protagonistas”, sostuvo.

El SIMOC 2026 estuvo integrado por tres fases: Math Olympiad Math, de carácter individual; Maths Warriors Challenge y Math Master Mind Challenge, ambas por equipos.

En la competencia individual, Geraldine y Óscar obtuvieron mención honorífica. Geraldine, además, consiguió una medalla de bronce en la segunda fase, mientras que Óscar obtuvo medalla de bronce tanto en la segunda como en la tercera.

Matemáticas que cruzan fronteras

La experiencia en Singapur también representó un reto fuera del terreno académico. El encuentro reunió a estudiantes de distintos países y culturas, pero las diferencias pronto quedaron en segundo plano frente a un interés común: las matemáticas.

Para ambos jóvenes, uno de los mayores aprendizajes fue descubrir que, pese a las diferencias culturales y lingüísticas, existían intereses y aspiraciones compartidas.

Durante el viaje también llevaron consigo parte de la identidad universitaria. Entre sus pertenencias estuvo el “Cuaco viajero”, símbolo de la UAEMéx que sumó a su colección la bandera de Singapur, como testimonio de una experiencia que llevó a la institución más allá de las aulas.

El siguiente desafío

Tras su participación en el SIMOC, para ambos las matemáticas representan ahora una puerta hacia nuevos campos del conocimiento.

Geraldine Mendoza tiene entre sus principales objetivos estudiar ciberseguridad, área que vincula con su interés por la programación, la innovación y la tecnología.

Óscar Molina, quien recientemente concluyó el bachillerato, se prepara para iniciar sus estudios de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en la Escuela Militar de Ingeniería.

La competencia en Singapur, así, no marca una meta cumplida, sino un nuevo punto de partida. Para Geraldine y Óscar, resolver problemas matemáticos significó también aprender a trabajar en equipo, superar sus propios límites, conocer otras formas de pensar y descubrir que el conocimiento puede convertirse en un pasaporte para llegar mucho más lejos.

Detrás de cada medalla y reconocimiento hay horas de preparación, disciplina, curiosidad y acompañamiento docente, pero también dos jóvenes que encontraron en las matemáticas una manera distinta de mirar el mundo y la posibilidad de llevar el nombre de la UAEMéx hasta Singapur.