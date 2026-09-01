Yolanda del Río anuncia segunda fecha en el Teatro Metropólitan

Ante el éxito en taquilla de su gira “El Gran Regreso”

Con una trayectoria que supera los 50 años en la industria musical y cinematográfica, ofrecerá un espectáculo de aproximadamente dos horas de duración.

Por: Asael Grande

Yolanda del Río, una de las máximas leyendas vivientes de la música ranchera, consolida su vigencia en los escenarios nacionales tras colgar el letrero de “localidades agotadas” para su próximo concierto en el Teatro Metropólitan. Ante la abrumadora respuesta de sus seguidores, los organizadores confirmaron la apertura de una segunda fecha en el emblemático recinto de la capital mexicana como parte de su aclamada gira internacional “El Gran Regreso”.

La intérprete, conocida popularmente como “La Gran Señora de México”, tenía programada originalmente una única presentación para el 17 de octubre de 2026. Sin embargo, la velocidad con la que se vendieron las entradas obligó a la producción a añadir un nuevo concierto el domingo 15 de noviembre, garantizando que nadie se quede fuera de esta celebración a la música vernácula

“Me siento muy contenta, muy emocionada de estar en el Teatro Metropólitan; mucha gente se pregunta por qué me ausenté tanto tiempo, en primera, me casé, una se enamora, y me fui a vivir a Estados Unidos, después tuve dos hijos, pero nunca me retiré, porque he estado trabajando, he seguido trabajando, estuve muchos años en la RCA Víctor, que ahora es Sony, y que todavía siguen sacando mi material, entonces, sigo vigente en Centro y Sudamérica, en parte de Europa, es Estados Unidos, y por supuesto, en México; me hablaron de Producciones Sergio Gabriel, y me propusieron cantar en el Teatro Metropólitan, estoy ansiosa de que ya sea 17 de octubre para poderle entregar mi corazón a todo ese público de México, a través de mis canciones”, comentó en conferencia, Yolanda del Río, quien, con una trayectoria que supera los 50 años en la industria musical y cinematográfica, ofrecerá un espectáculo de aproximadamente dos horas de duración.

En esta gala, la cantante estará acompañada completamente en vivo por un mariachi tradicional para revivir los himnos que marcaron a generaciones enteras: “uno se aleja de tal ciudad o lugar, y yo quería volver a la capital donde me inicié, cuando ‘La hija de nadie’ salió en disco, fue tan grande el impacto que después hicimos la película, nunca me imaginé que también yo funcionara como actriz, y para mí fue una gran sorpresa que me dijeran que iba yo a volver a cantar aquí en México”.

El repertorio de la velada promete un recorrido emocional por sus más grandes éxitos, incluyendo clásicos indispensables como «La hija de nadie», «Se me olvidó otra vez», «Tus maletas en la puerta», «Camas separadas» e «La intrusa», temas que combinan la potencia vocal de la artista con el profundo sentimiento del folclor mexicano: “me gusta conquistar el corazón de las nuevas generaciones, se conectan mucho conmigo, sobre todo jóvenes, entonces yo sigo que será un reencuentro que yo voy a tener con mi público; ahora estoy trabajando nuevo material discográfico, saldrá a principios del año entrante, estamos trabajando y escogiendo muy minuciosamente los temas que voy a sacar en este nuevo disco”, finalizó, Yolanda del Río, conocida internacionalmente como “La Gran Señora de México”, quien con un catálogo que supera los 47 álbumes de estudio y una pasión intacta por el escenario, continúa demostrando que la música ranchera sigue viva, llevando su potente voz a los recintos más importantes del país con su gira “El Gran Regreso”.