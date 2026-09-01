Los doce que faltan

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

Morena inició con demasiada antelación la selección de sus candidatos a los 17 gobiernos estatales que estarán en disputa en 2027.

Lo hizo de forma embozada bajo el esquema de defensores de la Cuarta Transformación y la soberanía, de donde ya surgieron cinco nominados, tres mujeres y dos hombres.

Faltan doce nominados, de los que deberán salir seis hombres y, cuando menos, seis mujeres.

En varios de los estados hay problemas grandes, por lo que se deben solucionar las diferencias, evitando el resquebrajamiento de la estructura.

La fijación de gobernadores y gobernadoras para designar a su sucesor, se encuentra a flor de piel.

En Baja California son dos nombres los que permean, ambos de la confianza de la gobernadora Marina del Pilar Ávila: Julieta Ramírez e Ismael Burgueño, aunque los dos tienen historias de las que Morena ya no quiere aceptar.

Baja California Sur mantiene una cerrada lucha entre Milena Quiroga, la consentida del gobernador Víctor Castro, señalada por algunas irregularidades detectadas en su desempeño como alcaldesa y Cristian Agúndez, al que le quieren endosar varias facturas del paso de su padre como gobernador del estado.

Chihuahua tiene una lucha soterrada entre los dos principales aspirantes Cruz Pérez Cuéllar, a quien se le objeta su pasado panista y Andrea Chávez, señalada por dispendio de recursos y adelanto de campaña.

Guerrero, las encuestas favorecen con amplitud a Beatriz Mojica, aunque con la reciente detención del ex gobernador Ángel Aguirre hay quienes le quieren hacer la maldad de relacionarla con esa administración en la que fue secretaria de Desarrollo Social, otras dos mujeres la siguen en las encuestas Esthela Damián y Abelina López.

Michoacán está muy complejo con la candidatura disputada entre Raúl Morón y Carlos Torres Piña, ambos muy cuestionados, por lo que alguna mujer podría ser nominada. Fabiola Alanís o Gladyz Butanda.

Nayarit parece ser más simple con la decisión de hombre o mujer. Héctor Javier Santana, consentido del gobernador Miguel Ángel Navarro y Geraldine Ponce, están en la final.

Nuevo León es uno de los objetivos principales de la 4T, donde no deciden a quién poner: Tatiana Clouthier y Clara Luz Flores van por el lado de las mujeres y Waldo Fernández por los hombres.

En San Luis Potosí no importa a quien pongan, aunque todo parece indicar que será Rita Rodríguez, hermana de Rosa Icela Rodríguez.

Sonora tiene una encuesta muy cerrada entre Célida López, Javier Lamarque y Lorenia Valles, empujada por el gobernador Durazo.

Tlaxcala tiene una feroz disputa entre Ana Lilia Rivera y Alfonso Sánchez García. La mano de la gobernadora apuesta por Alfonso.

Zacatecas mantiene una incógnita se le quiere restar poder a los Monreal y el candidato será Ulises Mejía o se les da más y la candidata será Verónica Díaz Robles.

Como se advierte la selección ya es más sencilla, basada en dos puntos, el género y el respaldo del gobernador en turno.

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La conformación de empresas y la obtención de contratos por parte de los hermanos López Beltrán provoca envidia en el próspero empresario-político poblano conocido como “Choco”, según confía a sus cercanos.

ramonzurita44@hotmail.com

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