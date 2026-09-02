El gobierno de Claudia Sheinbaum avanza muy bien: Higinio Martínez

– Subraya que en su Segundo Informe ofrece datos que pueden revisarse

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, afirmó que el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanza muy bien en todos los rubros.

En entrevista, previa a la Sesión del Congreso General, indicó que “hay una cantidad de elementos suficientes para decir que este gobierno va muy bien y que la presidenta ofreció datos que pueden revisarse, porque son públicos, no sólo cifras alegres”.

Aseguró que la Presidenta está optimista y tiene mucha fuerza para seguir trabajando en favor del país, impulsando diversos programas sociales.

“Como mexicano me dio mucho gusto escuchar parte de lo que se ha hecho durante su gobierno, por eso felicito a la presidenta de la República y ahora nos toca seguir el apoyo desde el marco legal”, apuntó.

Higinio Martínez explicó que el Senado de la República ha contribuido con una cantidad importante de reformas constitucionales y legales, que han dado soporte al ejercicio de gobierno.

Subrayó la aplicación de un billón de pesos para programas sociales, que están garantizados en el marco constitucional. “Es una cantidad impresionante en ese caso”, resaltó.

Además, consideró que otro punto relevante que trató la mandataria fue el amor y honestidad que se requiere para gobernar; “lo ratifico, porque se necesita amor y honestidad hasta para gobernar un municipio”, expresó.

Recalcó que tal como lo dejó claro la presidenta, la unidad no es sólo algo que se debe practicar, sino una necesidad; “el movimiento está unido, porque hay una responsabilidad con las y los mexicanos”, señaló.

El senador Higinio Martínez destacó la importancia de la austeridad al precisar que, cuando los recursos se disponen de manera adecuada y se aplican correctamente, se favorece el desarrollo del país y sobre todo, a los que menos tienen.

Respecto de los retos que se aproximan con el inicio del Periodo de Sesiones Ordinarias, el presidente del Senado comentó que “hay que aplicarnos, porque viene mucho trabajo legislativo”.

“Habrá muchos temas, tanto reformas a la Constitución Política como a diversas leyes, por lo que hay que dar celeridad al quehacer parlamentario. Todo lo que sirva al país debe apuntalarse”, concluyó.