Valerie y Henry, cuando el amor de pareja enfrenta el Alzheimer

Lifetime estrena “Amar Otra Vez”

Una poderosa historia que explora con sensibilidad el romance en la adultez, la pérdida de la memoria y la resiliencia ante una realidad tan devastadora como una enfermedad.

LIFETIME estrena el sábado 5 de septiembre “Amar Otra Vez” (Love, Again), una película que muestra una historia íntima y profundamente humana sobre el amor, la memoria y los desafíos que enfrenta una pareja después de más de 30 años de matrimonio, cuando la enfermedad de Alzheimer irrumpe en sus vidas.

“Amar Otra Vez” es un largometraje que forma parte de la franquicia Lifetime Movies y está protagonizado por Valerie Bertinelli (One Day at a Time), Henry Czerny (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One y Mission: Impossible – The Final Reckoning) y Eric McCormack (Will & Grace), quienes dan vida a los personajes de esta historia que llevará al público de Lifetime a reflexionar sobre la vida, el amor, la pérdida, la esperanza y la posibilidad de volver a encontrar consuelo.

Tras 35 años de matrimonio, Caroline Stanford (Valerie Bertinelli) y su esposo Henry (Henry Czerny) enfrentan el mayor desafío de sus vidas cuando él es diagnosticado con Alzheimer de inicio temprano. Henry, un juez de 60 años, había comenzado a experimentar problemas de memoria, pero decidió ocultarlos y dejó de asistir a sus controles médicos regulares sin contarle a Caroline.

Al principio, son pequeñas cosas. Henry olvida nombres, confunde palabras o no paga las facturas. Pero con el tiempo pasa de ser un poco olvidadizo a nadar vistiendo solo calcetines y calzoncillos en la piscina del patio trasero. A medida que la enfermedad avanza, también comienza a experimentar cambios en su comportamiento y episodios de agresividad, manifestaciones asociadas al Alzheimer que transforman aún más la dinámica de la pareja.

Frente al progresivo deterioro de Henry y la desaparición de sus recuerdos, Caroline debe afrontar una dolorosa transformación: cuidar al hombre con quien ha compartido gran parte de su vida mientras enfrenta, al mismo tiempo, la incertidumbre de perder progresivamente la relación que ambos construyeron.

El cuidado de Henry supone para Caroline un enorme desgaste físico y emocional. Mientras intenta sostener su matrimonio y continuar con su propia vida, también debe adaptarse a una nueva realidad marcada por la enfermedad, los cambios en la personalidad de su esposo y la responsabilidad de convertirse en su principal cuidadora.

Sin embargo, en medio de este difícil proceso, Caroline encuentra un inesperado apoyo en el doctor Leo Marford (Eric McCormack), jefe de anestesiología del hospital donde ella trabaja como voluntaria en la tienda de regalos. Él es un viudo que conoce de cerca los desafíos de cuidar a una persona con una enfermedad grave, ya que acompañó a su esposa hasta su muerte a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig.

Esta experiencia compartida acerca a Caroline y Leo, y entre ambos comienza a surgir una conexión que se profundiza con el paso del tiempo. Sin embargo, para Caroline, este vínculo también despierta sentimientos encontrados, ya que continúa profundamente enamorada de Henry y debe enfrentar la complejidad emocional de abrirse nuevamente al amor mientras acompaña a su esposo en el avance de la enfermedad.

Dirigida por David I. Strasser y escrita por Nancey Silvers, “Amar Otra Vez” es una historia que muestra cómo el amor puede transformarse con el tiempo y cómo, incluso en medio de la pérdida y el dolor, pueden surgir nuevas formas de conexión, esperanza y compañía. Asimismo, a través del personaje de Caroline, la película también aborda la realidad de quienes asumen el rol de cuidadores y el impacto emocional que puede tener acompañar a un ser querido durante una enfermedad neurodegenerativa.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer “Volver a Amar” (Love, Again) será emitida nuevamente por Lifetime el lunes 21 de septiembre para ayudar a crear conciencia sobre esta enfermedad y la realidad que viven millones familias y cuidadores en el mundo.