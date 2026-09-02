Paty Arévalo, presidenta del DIF Atizapán, es certificada en materia de anticorrupción

Reconocen su compromiso

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Patricia Arévalo se convirtió en la primera representante de un Sistema Municipal DIF del Estado de México en obtener el Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia en materia anticorrupción, otorgado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Esta certificación reconoce, mediante un proceso formal de evaluación, las competencias necesarias para desempeñar responsabilidades en el servicio público bajo principios de integridad, ética, profesionalismo, legalidad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, reconoció el compromiso de Paty Arévalo y de las y los servidores públicos que participaron en este proceso, al destacar que la profesionalización es una herramienta fundamental para consolidar instituciones más sólidas y una administración cercana, transparente y responsable.

“En el servicio público, la integridad no debe ser solo un discurso; debe demostrarse en cada acción, en cada procedimiento y en la manera en la que atendemos a las personas. Esta certificación debe ser motivo de orgullo, pero también de compromiso para seguir fortaleciendo las instituciones y desempeñar nuestras responsabilidades con honestidad, con profesionalismo y, por supuesto, con una gran responsabilidad”, expresó.

El logro representa un avance para el Sistema Municipal DIF Atizapán al incorporar la certificación de competencias como parte de una estrategia de fortalecimiento institucional, orientada a prevenir prácticas de corrupción y consolidar una cultura de legalidad y buenas prácticas en el servicio público.

Por su parte, Guillermina Alvarado Moreno, directora general de Grupo CONOCER, felicitó a Paty Arévalo por el esfuerzo realizado para alcanzar esta certificación y refrendó el acompañamiento de la institución para continuar impulsando la profesionalización de quienes desempeñan responsabilidades públicas.