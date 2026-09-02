Despliegan en Naucalpan operativo “Caminito de la Escuela 2026-2207”

Seguridad a miles de niños y jóvenes

Naucalpan, Méx.- Teniendo como punto de partida las emblemáticas Torres de Satélite, el gobierno encabezado por el alcalde Isaac Montoya puso en marcha el Operativo Regreso a Clases “Caminito de la Escuela 2026-2027”, estrategia multidisciplinaria que tiene como propósito salvaguardar la integridad de miles de niñas, niños y jóvenes durante sus trayectos hacia y desde los centros educativos.

El dispositivo contempla el despliegue estratégico de la Guardia Municipal en zonas escolares, vialidades principales y puntos de mayor concentración, con la participación coordinada de las áreas de Prevención del Delito, Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura, así como de células especializadas como la Policía de Género, Célula de Búsqueda, Grupo DARE y Atención a Víctimas.

Como parte de las acciones de vigilancia, también se implementan sobrevuelos de drones, que permiten fortalecer el monitoreo en tiempo real y mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos municipales ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo a la comunidad escolar.

El operativo mantiene presencia directa en más de 200 planteles educativos de Naucalpan, principalmente durante los horarios de entrada y salida, con labores de vigilancia, prevención del delito, proximidad social y agilización del tránsito vehicular.

Para este despliegue participan 150 elementos de Seguridad Ciudadana con 90 patrullas; 150 elementos de Tránsito y Movilidad con 50 vehículos; y 90 unidades de Movilidad Segura, quienes trabajan de manera coordinada para generar condiciones de orden y tranquilidad en los entornos escolares.