El de la presidenta Sheinbaum, un informe de resultados: Paulo Lara

«México va con paso firme”

Naucalpan, Méx.- “El segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum fue de resultados y cuyos objetivos se han hecho realidad, beneficiando no solo a las familias del Estado de México, sino de todo el país”.

Así lo expresó en entrevista, el Quinto Regidor de Naucalpan, Paulo Lara Saavedra, luego de puntualizar que, bajo la dirección de la mandataria, «México va con paso firme y con rumbo, demostrando al mundo que vamos por el camino correcto».

El representante popular de Morena en este municipio, resaltó los avances sustanciales en infraestructura y conectividad vial que benefician de manera directa a los habitantes mexiquenses.

Por otra parte, el regidor destacó el programa federal de bacheo y mantenimiento para vialidades clave en varios municipios que confirman la entidad y enfatizó el avance en las carreteras Lechería–Texcoco y México–Texcoco, con la próxima entrega de diez frentes más de trabajo orientados a dignificar los traslados en la entidad.

Paulo Lara compartió el beneplácito de la ciudadanía, destacando que la presidenta Claudia Sheinbaum llega a este su segundo informe de gobierno con una sólida aprobación del 68.4% a nivel nacional.

PATA

El regidor Paulo Lara Saavedra señaló que, bajo la dirección de Claudia Sheinbaum, “México va con paso firme, demostrando al mundo que vamos por el camino correcto”.