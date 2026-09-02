Entrega Romina Contreras repavimentación de calles en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- Con la entrega de más de tres mil metros cuadrados de repavimentación con concreto hidráulico de las calles Fuente de la Huerta y Bosque de la Luz, en los fraccionamientos Lomas de Tecamachalco y La Herradura, el gobierno de Huixquilucan sigue avanzando en su intenso programa de obra pública, al tiempo de mejorar el tránsito en la zona, elevar la seguridad de los automovilistas y reducir los tiempos de traslado. La alcaldesa Romina Contreras Carrasco, informó que, en el caso de la calle Fuente de la Huerta, se repavimentaron cerca de dos mil 370 metros cuadrados y se invirtieron más de cinco millones de pesos-

lo que fortalece una infraestructura urbana de alta durabilidad, incrementa la plusvalía de las viviendas y protege la integridad de los peatones y automovilistas que transitan diariamente por esta vialidad, pues es una arteria donde se registra gran afluencia.