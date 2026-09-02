Ari Telch lleva “D’Mente” al Teatro San Benito Abad

Para hablar de salud mental con humor

El actor y productor presenta su soliloquio este 5 de septiembre en Cuautitlán Izcalli

Por Arturo Arellano

Ari Telch llegará al Teatro San Benito Abad con D’Mente, una puesta en escena que utiliza el humor, la observación y distintos personajes para acercarse a los contrastes de la mente humana.

El espectáculo se presentará el 5 de septiembre, a las 6:00 p. m., bajo la organización del Centro Escolar del Lago. La función propone una experiencia teatral irreverente y cercana, encabezada por la energía escénica del actor y construida a partir de situaciones que buscan provocar tanto la risa como la reflexión.

La obra fue escrita por Ari Telch en complicidad con Alfonso Cárcamo. La producción está a cargo de Verónica Telch; Mayela Calderón participa como productora ejecutiva y Norberto García está al frente de la dirección técnica.

En entrevista, Ari Telch explicó que la obra busca entretener, visibilizar las enfermedades mentales y combatir el estigma que todavía rodea la atención psicológica y psiquiátrica. Para Telch, D’Mente no es un espectáculo estático, sino un proceso que se transforma a partir de la experiencia con el público y de los cambios sociales.

“Es un proceso vivo”, explicó el actor, quien señaló que los comentarios de los espectadores y las reacciones en redes sociales han contribuido a revisar y actualizar el contenido del montaje.

Aunque la obra aborda asuntos como la ansiedad, la depresión y las adicciones, su propósito central no es ofrecer una conferencia, sino acercar estos temas a la audiencia mediante el entretenimiento “Es un soliloquio que pretende hacer reír y entretener. Pero sí caen veintes, porque hablamos de los principales trastornos que puede padecer nuestro cerebro”, afirmó.

Telch consideró que uno de los principales retos consiste en comprender que las enfermedades mentales requieren atención y no deben ser motivo de vergüenza o aislamiento “Tenemos que aprender lo que es [la enfermedad mental] para pedir ayuda”, expresó.

Contra el estigma

Durante la entrevista, el actor habló sobre los prejuicios que aún existen alrededor de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Desde su perspectiva, la educación sobre salud mental debe comenzar desde la infancia para evitar que conceptos como “enfermedad mental” se relacionen únicamente con imágenes de encierro o violencia “Cuando tú oyes ‘enfermedad mental’, inmediatamente está estigmatizada: te van a meter en un manicomio, te van a poner camisas de fuerza, te van a dar choques eléctricos. No, maestro. Hay medicamentos para el cerebro”, señaló.

Telch también subrayó la importancia de consultar a profesionales de la salud y de no temer automáticamente a los medicamentos psiquiátricos. En este sentido, comparó su uso con el tratamiento de otras enfermedades físicas y llamó a hablar de estos temas con mayor claridad. La obra, dijo, busca contribuir a tres tareas: “concientizar, visibilizar y desestigmatizar”.

Otro de los temas que aborda D’Mente es la adicción, particularmente el alcoholismo. Telch sostuvo que las familias suelen interpretar algunas conductas relacionadas con el consumo problemático como defectos morales, cuando pueden ser señales de una enfermedad que requiere tratamiento “Tenemos que entender que ya padece una enfermedad que se llama adicción, en este caso alcoholismo, y que tiene tratamiento”, afirmó.

El actor consideró necesario modificar la manera en que las familias se acercan a quienes enfrentan una adicción. En lugar de recurrir únicamente al rechazo o al aislamiento, propuso reconocer el problema y buscar apoyo especializado “Tenemos que aprender a hablar con ese enfermo: ‘Mira, te estás excediendo, pero tú estás enfermo; vamos a buscar ayuda’”, relató.

Telch mencionó también la importancia de combinar los grupos de apoyo con la atención médica, especialmente ante los síntomas de abstinencia. No obstante, las decisiones sobre tratamiento deben tomarse con profesionales de la salud, de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Entre las experiencias que más han marcado al actor se encuentra la de una mujer que, después de permanecer aislada durante años debido a una depresión, recuperó parte de su vida social tras asistir a la obra.

Telch recordó que, al salir de su camerino, una pareja se acercó para presentarle a su madre. La mujer llevaba las uñas pintadas, el cabello arreglado y un vestido que, según sus hijos, no había vuelto a usar en mucho tiempo “Era una señora que tenía tres años encerrada en su cuarto, sin bañarse, bebiendo; ya no hacía las cosas que normalmente uno hace para sentirse bien, ya no se relacionaba socialmente, estaba aislada”, narró.

La familia le explicó que la mujer había comenzado a salir nuevamente y que incluso planeaba viajar con sus amigas. Para Telch, ese encuentro confirmó el valor de hablar públicamente sobre la depresión y de aprender a reconocer sus señales “Podemos atender a nuestros enfermos de depresión, pero no sabemos lo que es”, comentó.

El teatro como acompañamiento

Ari Telch considera que el teatro puede comunicar asuntos complejos porque permite que el público se identifique con los personajes y encuentre en ellos experiencias conocidas “Es ficción, pero muchas veces el espectador se identifica con los personajes y entonces no se siente solo; está acompañado”, explicó.

Desde esa perspectiva, D’Mente presenta la tristeza, el goce, la comedia y la tragedia como expresiones de la experiencia humana. El objetivo es que la audiencia se divierta, pero también que pueda reconocer situaciones de su entorno y acercarse a la búsqueda de ayuda.

La función se llevará a cabo en el Teatro San Benito Abad, en Cuautitlán Izcalli, el 5 de septiembre a las 6:00 p. m. Los boletos estarán disponibles en taquilla y a través de Celticket.