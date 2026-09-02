Instala el gobierno de Edomex el Comité de Salud Mental y Adicciones

Coordinan acciones de prevención y atención

El nuevo órgano permitirá elaborar diagnósticos periódicos, desarrollar programas conjuntos y atender a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad

0ocoyoacac, Estado de México.- Para coordinar acciones de prevención y atención en materia de salud mental y adicciones, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, instaló el Comité de Salud Mental y Adicciones, órgano colegiado creado a partir de la nueva Ley de Salud estatal que entró en vigor en 2026.

Durante la Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité, Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud y Presidenta de este órgano, señaló que el trabajo conjunto entre instituciones permitirá identificar las necesidades de cada región y establecer estrategias para prevenir riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas y avanzar hacia una atención integral de la salud mental.

Entre las funciones del Comité se encuentra la elaboración periódica de diagnósticos situacionales, a partir de los cuales podrán definirse acciones de acuerdo con las necesidades estatales y las problemáticas locales, mediante decisiones coordinadas entre los sectores participantes, así como el desarrollo de programas y proyectos conjuntos.

Asimismo, contempla la atención de poblaciones en riesgo y grupos en condiciones de vulnerabilidad, entre ellas, personas pertenecientes a pueblos originarios, afrodescendientes y población LGBTQ+.

A través del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones (IMSAMA), el Gobierno estatal también realiza acciones orientadas al autocuidado y la adopción de estilos de vida saludables.

En la instalación participaron Martha Patricia Zarza Delgado, Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx); Víctor Leopoldo Delgado Pérez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM); así como titulares y representantes de dependencias estatales y organismos autónomos.

La creación de este órgano colegiado se establece en la Ley de Salud del Estado de México vigente desde 2026, de conformidad con los artículos 70, fracción X, y 179.