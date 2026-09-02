Destacan modernización de la carretera Toluca–Zihuatanejo

Mejorará conexión de Edomex con Michoacán y Guerrero

Toluca, Estado de México.– La modernización de la carretera Toluca-Zihuatanejo forma parte de las obras estratégicas del Gobierno de México para mejorar la conectividad entre el Estado de México, Michoacán y Guerrero, reducir tiempos de traslado y favorecer el desarrollo de las comunidades del sur mexiquense.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó esta vía entre los principales ejes carreteros que desarrolla su administración en el país.

“El proyecto de mejoramiento y ampliación de la red de carreteras es sumamente ambicioso. Se trata de una inversión por un monto de 700 mil millones de pesos para 5 mil kilómetros. La carretera Guaymas-Chihuahua, Toluca-Zihuatanejo, la conexión de la Huasteca desde Hidalgo hasta Tamaulipas pasando por San Luis Potosí, y la carretera Ocosingo-Palenque en Chiapas”, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La modernización de la Toluca–Zihuatanejo contempla la intervención de 372 kilómetros y forma parte de los proyectos federales que cuentan con el respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para mejorar la infraestructura carretera y facilitar los traslados de las familias mexiquenses.

En el Estado de México, el proyecto considera el tramo Toluca-Temascaltepec, de 38 kilómetros, que mejorará la comunicación entre el Valle de Toluca y los municipios del sur de la entidad, además de facilitar la conexión hacia Michoacán y Guerrero.

Esta carretera constituye una vía estratégica entre el centro del país y la costa del Pacífico, ya que facilita los traslados entre las tres entidades y favorece la actividad económica de las comunidades ubicadas a lo largo de su recorrido.

Los gobiernos de México y del Estado de México mantienen una coordinación permanente para desarrollar infraestructura carretera que acerque comunidades, reduzca tiempos de traslado y contribuya al desarrollo regional.