Ataca Teherán a países aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico

Fin a una pausa de más de un mes

Reacciones a bombardeos estadounidenses que cobró víctimas en una boda

Tras una noche de bombardeos estadounidenses, que incluyó un ataque mortal contra una boda, el ejército de Irán disparó contra aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico a primera hora del miércoles

La reanudación de la violencia ha puesto fin a una pausa de más de un mes en los combates entre Estados Unidos e Irán y plantea nuevas dudas acerca de cómo poner fin a una guerra que provocó un alza de los precios del petróleo, sacudió la economía global y genera crecientes problemas políticos para el Partido Republicano del presidente estadounidense, Donald Trump, de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

“Los combates entre Washington y Teherán se han ido intensificando desde el fin de semana, después de que el ejército estadounidense atacó lanzacohetes iraníes en una isla del Estrecho de Ormuz, alegando que la República Islámica planeaba usarlos para disparar minas hacia la vía marítima.

Irán respondió disparando misiles contra bases estadounidenses en Jordania, que fueron interceptados en su totalidad.

Irán también disparó drones hacia Kuwait a última hora del martes, que fueron interceptados.

Ataques a aliados

Emiratos Árabes Unidos reportó que había interceptado un dron iraní entrante sobre sus aguas.

Bahrein, que alberga una importante base naval estadounidense, indicó que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron fuego entrante procedente de Irán en las primeras horas de este miércoles y acusó a la República Islámica de “ataques dirigidos contra civiles” en un comunicado de sus fuerzas armadas.

También este miércoles, el centro de comunicaciones gubernamentales de Kuwait reportó un incendio en un complejo residencial en la capital tras ser alcanzado por un dron iraní al amanecer. El fuego estaba contenido y no hubo víctimas, agregó.

En Irak, donde operan fuerzas aliadas de Irán, la Dirección Antiterrorista del Kurdistán anunció la intercepción de 10 drones cargados con explosivos en la zona de Irbil. La televisión iraní reportó que bases estadounidenses en Irbil habían sido atacadas.

El ejército de Israel también señaló que Hezbollah, el grupo político-paramilitar libanés respaldado por Irán, disparó dos drones explosivos contra sus soldados en el sur del Líbano, pero no causó víctimas.

La estrategia de Washington

El Comando Central de Estados Unidos manifestó que los ataques del martes se centraron en objetivos militares iraníes, incluidos sitios de defensa aérea, sistemas de radar y activos marítimos.

Al lanzar sus últimos ataques, el Comando Central de Estados Unidos dijo que respondía a los intentos de Teherán de atacar buques comerciales y a sus fuerzas en Oriente Medio.

Trump ofreció una explicación adicional diciendo a Fox News en una llamada telefónica que las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de radar que Irán había estado tratando de reconstruir.

Un acuerdo de alto el fuego alcanzado en junio se desmoronó rápidamente en medio de ataques cruzadosese mismo mes.