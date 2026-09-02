CSP resalta la aprobación de 27 reformas que recuperan el sentido social y la soberanía

En 2 años de gobierno

Se refleja el cambio profundo que vive México con la Cuarta Transformación de la vida pública, señala

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que en dos años de gobierno se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales con el objetivo de recuperar el sentido social y la soberanía en la Constitución, lo que es fundamental para el presente y el futuro del país, además de que refleja el cambio profundo que vive México con la Cuarta Transformación de la vida pública.

“Ahora con la Cuarta Transformación el objetivo es recuperar el sentido social en la Constitución. Incluso va más allá, porque el reconocimiento de los pueblos indígenas no se da ni en la Constitución del 24, ni en la del 57, ni en la del 17, es hasta la reforma del 2024 que se reconoce plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y todas estas reformas han tenido el objetivo de recuperar en buena medida el sentido social de la Constitución, la democracia porque también se avanza en la democracia al elegir a las ministras, ministros y jueces, porque es el pueblo quien los decide.

“Y también la recuperación de la soberanía en muchos sentidos, porque poco a poco, se fue nuevamente la Constitución y las leyes orientando hacia derechos como mercancías y recursos naturales entregados a privados y extranjeros. Entonces, la Cuarta Transformación tiene hoy una nueva norma constitucional que echa para atrás una buena parte de las reformas del neoliberalismo y que recupera soberanía, avanza en la democracia, el reconocimiento de los pueblos y derechos sociales: la vivienda, la salud, la educación y los programas de bienestar. Es un cambio profundo el que ha ocurrido en México que se refleja en cambios constitucionales y legales fundamentales para el presente y el futuro del país”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que durante el periodo neoliberal se realizaron modificaciones constitucionales que impulsaron la privatización y retrocedieron las conquistas sociales del pueblo de México, por ello las reformas constitucionales y legales hechas representan la recuperación del sentido social de la Constitución.

La Presidenta adelantó que la próxima semana se presentará el Paquete Económico 2027, así como una serie de reformas en asuntos económicos para ayudar a las micro y pequeñas empresas y para fortalecer la economía digital.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que las reformas realizadas en este periodo se engloban en los siguientes ejes:

Soberanía nacional y recuperación de la rectoría del Estado sobre sus sectores estratégicos (Pemex, CFE y Trenes de pasajeros) y recursos naturales.

El fortalecimiento de la democracia y la austeridad republicana:.

Seguridad, combate a la impunidad y acceso a la justicia.

Bienestar y Prosperidad Compartida.

Derechos de Mujeres, Niñez e Indígenas.

“Injerencia de EU para dividir a gabinete de seguridad”

Claudia Sheinbaum acusó a Estados Unidos de recurrir a tácticas de “injerencia” para dividir a su gabinete de seguridad e influir en los procesos electorales mediante elogios públicos a integrantes de su Gobierno, como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y advertencias a otros.

La mandataria afirmó que estas prácticas buscan generar divisiones internas y debilitar a “gobiernos independientes, que defendemos la soberanía”.

Las declaraciones ocurren semanas después de que el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, calificara a García Harfuch como un “socio de confianza” y “un buen amigo” durante una conferencia internacional sobre drogas en Buenos Aires.

Los elogios se produjeron además en un contexto de fricción bilateral por la revocación de visados estadounidenses a diversos gobernadores e integrantes del oficialismo mexicano.

“Piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar división, pero fracasan en eso porque hay mucha coordinación y mucho patriotismo de todos en la defensa de México”, enfatizó Sheinbaum.

La mandataria sostuvo que generar divisiones “al interior del gabinete de seguridad” y del Gobierno federal forma parte de las “tácticas” de injerencia, aunque defendió la coordinación existente entre las autoridades de seguridad de ambos países.