Tienditas, eslabón del comercio ilegal de cigarros

Lanzan alerta por creciente extorsión

Uno de cada cuatro que se venden en México es de procedencia ilícita: ANPEC

La expansión del mercado ilegal de cigarros en México es un riesgo para los pequeños comerciantes, que se convierten “en un eslabón más del comercio ilícito” y quedan expuestos a amenazas y extorsiones, que los obligan a comercializar cigarros de contrabando, alertó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

A esta situación se suma la presión por la gran brecha de precios, ya que mientras una cajetilla de cigarros “pirata” cuesta desde 15 pesos, una legal se vende en más de 100 pesos.

Para ANPEC, esta diferencia de precios ha creado condiciones que favorecen el crecimiento del mercado negro. De acuerdo con la organización, actualmente uno de cada cuatro cigarros vendidos en México es de procedencia ilícita.

“Cuando la diferencia de precio entre lo legal y lo ilegal se vuelve tan grande, el mercado negro encuentra las condiciones ideales para crecer. Pero el problema ya no es solamente cuánto se deja de recaudar: estamos hablando de un mercado que puede terminar poniendo al pequeño comerciante frente a una disyuntiva perversa, vender mercancía ilegal o enfrentar presiones, amenazas y extorsiones” afirmó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

El problema va más allá de la evasión de impuestos, toda vez que también afecta al comercio establecido y la seguridad de los pequeños comerciantes.

La organización expuso casos como el registrado recientemente en Uruapan, Michoacán, donde, según las denuncias de comerciantes, dos personas fueron señaladas de obligarlos a comprar y vender cigarros ilícitos.

El pasado 18 de agosto, dos personas fueron detenidas tras estas denuncias. Durante el operativo se aseguraron 14,400 cigarros y una libreta con nombres y direcciones de comerciantes víctimas de la extorsión.

Para ANPEC, este caso muestra uno de los principales riesgos para los pequeños negocios, que pueden convertirse en un eslabón más de la cadena de comercialización ilegal mediante amenazas o presiones por parte de pandillas de contrabandistas dedicadas al comercio ilícito.

“El cigarro pirata no es un negocio: es una trampa. El comerciante que acepta mercancía de procedencia dudosa puede pensar que está encontrando una oportunidad para ganar más, cuando en realidad está abriendo la puerta a un problema que puede costarle su patrimonio, su negocio e incluso su seguridad”, alertó Cuauhtémoc Rivera.

Por ello, la ANPEC hizo un llamado a los comerciantes a no aceptar mercancía de procedencia dudosa y recordó que este año se endurecieron las sanciones para quienes participan en la cadena de comercio ilícito.

De acuerdo con la organización, la comercialización de cigarros ilegales puede implicar multas muy grandes, la clausura definitiva del negocio y hasta nueve años de cárcel.

Otro caso mencionado por el organismo fue el registrado en enero pasado, cuando las autoridades federales aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cerca de 20 toneladas de tabaco ilegal, equivalentes a 954,380 cajetillas, con un valor comercial superior a 70.7 millones de pesos. La mercancía procedía de Narita, Japón.

En agosto, en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se aseguraron en dos operaciones distintas cerca de 62.5 millones de cigarros apócrifos que venían de Vietnam.

La ANPEC sostiene que el comercio ilegal también opera fuera de las reglas sanitarias, fiscales y comerciales, lo que representa un riesgo para la salud pública, afecta al comercio establecido y constituye una fuente de financiamiento del crimen organizado.

NL, una de las entidades que lideran la venta ilegal

Ante este escenario, la ANPEC anunció el lanzamiento de una campaña de prevención y combate a la comercialización de cigarros de contrabando en Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Subsecretaría de Administración Tributaria del Gobierno estatal.

Aseguró que Nuevo León se ha convertido en una de las entidades que lideran la venta de cigarros ilegales en México.

En mayo, el gobierno de dicha entidad informó el decomiso y destrucción de más de 20 millones de cigarros introducidos ilegalmente al país.

En julio, la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León reportó que en cinco semanas había asegurado más de 232,000 cigarros ilegales. Tan solo en una semana fueron decomisados 123,000 cigarros en bodegas y puntos de venta del área metropolitana de Monterrey.

Las acciones en Nuevo León forman parte de la campaña “No Vale la Pena”, que ANPEC lanzó a principios de este año para llamar a los comerciantes a evitar la venta de mercancía de procedencia dudosa.

La organización exhorta a los pequeños comerciantes a organizarse con sus compañeros de la zona para construir un frente de defensa, ante posibles presiones de grupos dedicados al contrabando.

También recomienda denunciar al 089 cualquier amenaza, extorsión o venta forzada.

La ANPEC recordó que a principios de año lanzó la campaña “No Vale la Pena”, con la que busca invitar a la ciudadanía a evitar aceptar mercancía de procedencia dudosa y denunciar, a través del 089, cualquier amenaza, extorsión o venta forzada.

Asimismo, llamó a los comerciantes a organizarse para construir una red de apoyo ante las acciones de grupos delictivos dedicados al contrabando.

Advirtió que quienes comercialicen cigarros de procedencia ilícita podrían enfrentar multas elevadas, clausuras definitivas de sus negocios y hasta nueve años de prisión.