Acuerdo con estados demandantes en EU

“Toque de queda digital”: Meta limitará Instagram y Facebook a menores

Las restricciones para los jóvenes, que podrían alcanzar a México, contemplan límite de uso diario y el bloqueo nocturno

Tras haber alcanzado un acuerdo monetario con estados demandantes en los Estados Unidos, por sus diseños asociados al consumo compulsivo, las plataformas de redes sociales, Facebook e Instagram deberán de aplicar una serie de medidas de seguridad con el fin de proteger la seguridad, tanto física como emocional, de los usuarios menores de edad.

Dentro de las nuevas restricciones para el uso de las apps en adolescentes, Meta acordó implementar limitaciones de uso, como bloqueo nocturno y límite de tiempo diario; restricciones de contenido y uso de filtros, feeds personalizados y medidas más importantes de verificación de edad.

Las medidas también buscarían limitar el uso de cuentas secundarias y perfiles falsos, una vía por la que los adolescentes podrían esquivar restricciones de tiempo o edad.

Los likes estarán ocultos por defecto

Las métricas de popularidad también cambiarán para los menores. Meta contempla ocultar de manera predeterminada el número de ‘me gusta’ en las publicaciones realizadas por adolescentes.

La compañía busca así reducir la presión social asociada a las métricas públicas. Los jóvenes podrán seguir interactuando con las publicaciones, pero la cantidad de likes tendrá una menor exposición que en las cuentas de adultos.

La lógica detrás de esta modificación es reducir uno de los elementos que históricamente ha generado comparación social dentro de las redes.

Los padres tendrán más herramientas de control

El nuevo esquema también incrementará la participación de los padres en la gestión de las cuentas adolescentes.

Además de necesitar autorización para ampliar determinados límites de uso, los padres podrán recibir información y alertas relacionadas con la actividad de sus hijos. Entre las herramientas contempladas aparece la posibilidad de recibir avisos cuando un adolescente vincule una cuenta secundaria, interactúe con perfiles potencialmente sospechosos o intente modificar determinadas configuraciones de seguridad.

El desafío será determinar hasta qué punto estas herramientas consiguen reducir el uso excesivo y mejorar la seguridad de los adolescentes sin afectar su capacidad de comunicarse y participar en las plataformas. Para Meta, además, el acuerdo marca un nuevo escenario: las redes sociales deberán adaptarse cada vez más a regulaciones y controles específicos cuando sus usuarios son menores de edad.

¿Habrá nuevas medidas en México?

Pese a que las nuevas limitaciones y ajustes en niveles de seguridad para usuarios menores de edad han recibido una respuesta positiva generalizada de padres, organizaciones de salud mental y fiscales generales, la empresa norteamericana no dejó claro si las medidas tendrán un alcance fuera de los Estados Unidos.

En ese sentido, las restricciones para los jóvenes, como el nuevo límite de uso diario y el bloqueo nocturno, por el momento no tienen una fecha fija para aplicarse en usuarios jóvenes en México.

La aplicación de estas medidas son inicialmente obligatorias únicamente para los usuarios en Estados Unidos, principalmente debido a que son el resultado del histórico acuerdo judicial con 52 fiscales generales de este país.

Según el acuerdo, Meta tiene como plazo límite los próximos seis meses para activar la mayoría de las restricciones principales por defecto en Estados Unidos. Por otro lado, el acuerdo fijó a la compañía un tiempo de 1 año para aplicar los cambios estructurales más complejos y estrictos, tales como el sistema de verificación de edad basado en IA.

A pesar de que la aplicación sea obligatoria únicamente para los Estados Unidos, Meta ha expresado que algunas de sus funciones de seguridad en cuentas para usuarios menores de edad se expandirán de forma progresiva a nivel global.

Medidas que se aplicará a usuarios menores

Dentro de las medidas aceptadas por Meta para llegar a un acuerdo con los estados demandantes, la empresa implementará una serie de medidas dentro de sus aplicaciones que logren evitar poner en riesgo de una posible adicción a los usuarios menores de edad.

Los cambios afectarán el funcionamiento de Facebook e Instagram para menores de edad y entre las principales se encuentran las siguientes:

– Bloqueo nocturno: Las aplicaciones tendrán una restricción por defecto al acceso general y las notificaciones durante la noche a excepción de mensajes directos para usuarios adolescentes. Las cuentas quedarán bloqueadas entre 12 AM y 6 AM.

– Limite de tiempo diario: Las aplicaciones tendrán una configuración por defecto de un tope máximo de dos horas de uso acumulado por día en las aplicaciones para menores de edad

– Modo escolar: Las aplicaciones silenciarán sus notificaciones de forma automática durante horarios de clase abarcando horarios entre las 10 PM y las 7 PM, extendiendo esta restricción al horario escolar durante el año lectivo.

– Alertas de uso continuo: Las aplicaciones enviarán avisos obligatorios tras 15, 60 y 90 minutos de navegación ininterrumpida para incentivar desconexiones.

– Restricción de contenido y uso de filtros: Las aplicaciones reforzarán herramientas para que los padres puedan supervisar el contenido consumido por sus hijos, además de ocultar el número de reacciones en las publicaciones de los menores. Así mismo, las aplicaciones prohibirán los filtros de belleza en cuentas de adolescentes para reducir el impacto en el autoestima e imagen corporal.

– Medidas de verificación de edad y feeds personalizados: Se reforzarán los mecanismos que identifican la precisión de la edad de los usuarios utilizando tecnología de Inteligencia Artificial. Además, los menores podrán optar por desactivar los algoritmos para limitar la exposición a recomendaciones diseñadas para maximizar el tiempo de uso.