Genocidio en Irán

Aunque Pese Salvador Martínez G.

La economía mundial se sacude nuevamente por el incremento en los precios del petróleo, acercándose a los 100 dólares por barril, lo cual perturba aún más los mercados globales y muy particularmente a Estados Unidos, a dos meses de las elecciones intermedias, las mismas que ponen en riesgo el control absoluto de Donald Trump en el Congreso.

Lo que los iniciadores de la guerra, Israel y Estados Unidos, confiaban terminar en dos semanas con el aniquilamiento de Irán ha rebasado más de medio año y justo esta semana recrudecieron las hostilidades con ataques genocidas por parte de Washington en los que cinco personas murieron junto con un niño de cuatro años, en una boda con 50 heridos más.

No obstante, las amenazas de mayores bombardeos y el incremento de sanciones económicas a Irán, la postura de Teherán se mantiene firme en su defensa y, como contraataque, lanzó misiles sobre bases militares de EU en ocho naciones de Medio Oriente.

De cualquier forma, el Estrecho de Ormuz está cerrado y las exportaciones de crudo por esta vía suspendidas, impactando las cotizaciones internacionales con efectos en la inflación y, en algunos casos, escasez de energéticos

Donald Trump quizá ha valorado mal la resistencia iraní y la fortaleza imperial de las fuerzas armadas de Estados Unidos, que no han logrado someter a Teherán. Lo peor para el presidente convicto es que todo este ambiente de agresión a Irán y otras naciones impacte negativamente para su partido, el Republicano, en las elecciones del 3 de noviembre.

Tendrá Trump una carta guardada para estas próximas semanas o perderá el control del Congreso ¿Usted qué opina?

Susurros

En su segundo informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró confiada en el buen transcurso de la economía mexicana para el resto del año, con pronósticos al alza para el PIB hasta 1.3 por ciento de crecimiento.

Para ello, ofreció disciplina fiscal y no asumir que el desarrollo depende del gasto público.

Hasta ahora, el gobierno de Sheinbaum ha logrado lidiar bien las presiones de Estados Unidos, especialmente las relacionadas con las agresivas políticas arancelarias, las cuales no han impedido que las exportaciones nacionales al vecino del norte sigan en aumento.

En lo social, destacó el incremento salarial real y sus políticas sociales que benefician directamente a más de 30 millones de personas.

Hay rumbo, aunque también persiste riesgo.

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